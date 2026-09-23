Habrá contraflujo en la carrera Séptima los fines de semana para descongestionar salida de Bogotá

A partir de este sábado 26 de septiembre, la Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en marcha un piloto de contraflujo en la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245, como una alternativa para los conductores que salen de Bogotá hacia el norte durante los fines de semana.

La medida se aplicará durante cuatro sábados, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. En ese horario, el tramo funcionará exclusivamente en sentido norte, con el propósito de distribuir los viajes que actualmente se concentran principalmente en la autopista Norte.

Según la Secretaría de Movilidad, cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por la autopista Norte durante las mañanas de los sábados. Con el piloto se busca que parte de esos desplazamientos pueda utilizar la carrera Séptima y así ofrecer una segunda alternativa para quienes se dirigen hacia municipios y sectores del norte de la ciudad.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que la decisión responde a las solicitudes de ciudadanos que buscan otras opciones para salir de Bogotá los sábados. La funcionaria señaló que durante estas cuatro jornadas se medirá la efectividad de la medida y el comportamiento del tráfico para determinar si posteriormente se mantiene o requiere ajustes.



Durante el horario establecido habrá señalización especial y presencia de personal en vía para orientar a los conductores y facilitar la operación del contraflujo.

La medida también contempla cambios para el transporte público. La ruta rural 18-14 Torca–Tibabita tendrá un recorrido alterno durante las horas de funcionamiento del piloto. El servicio ingresará por la calle 183 hacia la carrera Séptima y posteriormente continuará hacia el norte hasta la calle 245, para conectarse nuevamente con la Autopista Norte.

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Para quienes ingresen a Bogotá por el norte y necesiten desplazarse hacia la carrera Séptima, la recomendación durante el piloto será tomar la autopista Norte hasta la calle 183 y continuar hacia el oriente.

La operación estará acompañada por el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, que estarán ubicados en diferentes puntos del corredor para orientar a los usuarios, controlar la movilidad y atender posibles situaciones en la vía.

La Secretaría de Movilidad evaluará el comportamiento del tráfico durante los cuatro sábados de prueba. Con base en esos resultados se determinará si el contraflujo en la carrera Séptima se mantiene, se modifica o requiere ajustes para su eventual implementación permanente.