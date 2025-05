Hinchas amenazaron a conductor de bus tras violenta riña: persecución dejó 7 capturados

En la localidad de Usme, Bogotá, siete personas fueron capturadas tras una violenta riña entre hinchas de dos equipos deportivos. La intervención de la policía derivó en un secuestro de un conductor y una persecución que culminó con la detención de los agresores.

La violencia estalló este sábado, 4 de mayo, en esta localidad cuando se conoció de una riña entre hinchas de Atlético Bucaramanga y Llaneros. Según la Policía Nacional, los enfrentamientos se descontrolaron rápidamente, y los agresivos aficionados, al ver la presencia de las autoridades, respondieron con agresividad.

Reaccionan violentamente en contra de nuestros uniformados, en los cuales se generan unas afectaciones, en este caso a una motocicleta de la institución explicó el teniente coronel Roberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La situación se intensificó cuando los hinchas, tras agredir a los policías, robaron un bus que estaba estacionado en la vía. “El conductor y los hinchas salen. Esto significando que los hinchas tenían al parecer amenazado a este conductor con un arma cortopunzante y pues obviamente obligándolo a no parar, a no detenerse y a conducir de manera desaforada para huir de la autoridad”, relató Caro. Los agresores pusieron en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de los transeúntes y otros conductores en la vía, pues viajaban a alta velocidad y sin control.

Bus hinchas capturados. Foto: captura de pantalla video cuenta X @leocaste22.

La persecución policial fue inmediata.

La policía inició una serie de maniobras para interceptar el bus, y en el proceso, se hizo uso legítimo de la fuerza. "Este uso de la fuerza fue necesario para salvaguardar no solo la vida de las personas dentro del vehículo, sino también la de los diferentes actores viales que se encontraban en ese momento", afirmó el teniente coronel Caro. La situación finalizó cuando los agentes lograron interceptar el bus y detener a los siete individuos.

Los arrestados enfrentan cargos por lesiones personales, daño en bienes del Estado y violencia contra servidor público. Según Caro, los hechos resultaron en algunos heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para su atención.

“Producto de esta confrontación entre los hinchas de los equipos deportivos se generan unos lesionados y por esto son trasladados a los centros asistenciales respectivos para ser valorados y atendidos", explicó.

La intervención policial, que incluyó el uso legítimo de la fuerza, fue criticada por algunos, pero el teniente coronel defendió la acción al señalar que se trató de una respuesta proporcional ante el riesgo que representaban los agresores para la comunidad. "La policía hizo uso legítimo de la fuerza para proteger la vida de los involucrados y la seguridad de los transeúntes", subrayó.

Reacciones desde en Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá, Leandro Castellanos, también se pronunció sobre los hechos. En su declaración, rechazó enfáticamente la violencia vinculada al fútbol, que había originado los incidentes en Usme. Para él, estos episodios solo sirven para desacreditar el espíritu del fútbol, que debe ser un factor de unión y no de confrontación violenta.

Rechazo los hechos violentos ocurridos en Usme, donde presuntamente hinchas del fútbol se robaron un bus y secuestraron al conductor. Luego de una persecución, estos hinchas fueron detenidos. El deporte debe unirnos, no ser excusa para la delincuencia. ¡Así no es! expresó Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe y miembro del partido Alianza Verde.

La Policía, por su parte, recalcó la importancia de mantener la calma y evitar la violencia en estos contextos. Caro hizo un llamado a la ciudadanía para que resuelvan sus diferencias de manera pacífica y no recurran a la agresión. “El fútbol debe vivirse en paz, no generar divisiones. La violencia no debe ser tolerada, ni en el deporte ni en la sociedad en general", concluyó el oficial.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, quienes ahora investigarán a fondo los hechos ocurridos. Mientras tanto, las autoridades continúan con la judicialización del caso y hacen un llamado a la convivencia pacífica, especialmente durante los eventos deportivos.