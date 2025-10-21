Hombre golpeó y amenazó con arma a vecino que le reclamó por no recoger necesidades de su perro

En video quedó registrado el momento exacto en el que un hombre fue agredido de manera violenta por uno de sus vecinos luego de que le reclamara por no haber recogido las necesidades de su mascota de la vía pública. Además de los golpes, el agresor sacó un arma de fuego y lo amenazó.

Según el relato del afectado, lo que inició como un reclamo cotidiano terminó en un violento ataque. El denunciante aseguró que, tras hacer el llamado de atención, el vecino sacó un arma de fuego y lo golpeó en la cabeza con ella, mientras lo insultaba y lo intimidaba frente a otros residentes del sector e incluso su propia familia.

El hombre manifestó además que teme por su seguridad, pues el agresor continúa viviendo en la zona. Dijo contar con videos de cámaras de seguridad que registran parte de la agresión, los cuales fueron entregados a las autoridades como prueba del ataque.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ya fue notificada del caso y que el material audiovisual será analizado para establecer la identidad del presunto agresor y determinar si el arma utilizada era de fuego o de tipo traumática. Además, se busca determinar si existen antecedentes de conflictos previos entre los involucrados.



El denunciante insistió en que lo único que pedía era que el vecino cumpliera con su deber de recoger los desechos de su mascota, pero la discusión escaló hasta convertirse en una agresión violenta que dejó lesiones en su cabeza y un profundo temor por su integridad.