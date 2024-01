Incendios forestares en Bogotá: “Vienen días más complicados”, dice Carlos Fernando Galán

Con el pasar de los días número de incendios activos en Colombia ha descendido y muchos han sido controlados en gran porcentaje; las autoridades continúan trabajando para apagar los fuegos que han afectado bosques y páramos, principalmente, de la región andina.

Bogotá ha sido una de las ciudades que más sea visto afectada por cuenta de los incendios forestales, principalmente en los cerros orientales.

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que junto a las autoridades están en alerta para atender rápidamente las emergencias que se presenten a lo largo de la ciudad.

Yo le he pedido al gobierno nacional y ahí la ministra Susana Muhamad nos dijo que va a apoyarnos con una brigada comunitaria de vigilancia, pero queremos trabajar con tener, digamos, una fuerza de avanzada ya presente además de lo que existe hoy, que permita reaccionar rápidamente para que en caso de un incendio en Sumapaz podamos resolver la problemática explicó.

En ese sentido, aseguró, que de acuerdo con los pronósticos del clima para los próximos días son secos y han estado monitoreando de la mano de IBOCA la calidad del aire en la ciudad.

¿Tenemos que estar preparados?

El alcalde señaló que las temperaturas se mantendrían y además, prácticamente no lloverá en los próximos días: “no va a llover o va a llover prácticamente nada, muy poco en los próximos tres meses, básicamente”, señaló.

“Esas son las predicciones. Yo no digo que no vaya a llover en absoluto, pero en general no va a llover. Vamos a estar con un tiempo muy seco. Según altas temperaturas, el mes de febrero va a ser más caliente inclusive que el mes de enero. Todo eso es un ambiente perfecto para que con un digamos un terreno seco, completamente seco, se prendan este tipo de incendios. Entonces, por eso tenemos que estar monitoreando todos los días”, explicó el mandatario local.

Preocupación por los incendios

La situación de los incendios forestales sigue preocupando a las autoridades. El Gobierno emitió el decreto con el que oficializó la situación de “desastre natural”.

Los incendios forestales se han reducido en Colombia después de una semana complicada en la que se registraron hasta seis incendios en Bogotá y en algunos de los paisajes más importantes del país como son los páramos. De 30 incendios activos que había a mediados de la semana anterior, ahora solo se mantienen activos cinco.

La situación de los incendios se ha visto recrudecida por el fenómeno El Niño, que también está provocando sequías en el país y se espera se alargue hasta abril.

