La otra cara de la Carrera de la Mujer: la discapacidad no tiene límites

El domingo 8 de septiembre se realizó en Bogotá una nueva edición de la Carrera de la Mujer, que reunió a miles de competidores y familias. En la capital también hubo un capítulo muy importante con 150 personas con discapacidad física, visual, cognitiva, auditiva, movilidad reducida y síndrome de Down, quienes lograron recorrer 5K con sus cuidadores.

Esta es la primera vez que en esta competencia se tiene la categoría incluyente, dejando un balance positivo, pues personas con discapacidad de varias ciudades del país arribaron a Bogotá para cumplir un nuevo logro. Incluso, como contaron las familias a Blu Radio, ni el paro camionero de la semana pasada, que bloqueó el paso vehicular durante varios días, los pudo frenar.

María Isabel Buitrago, jefe de sostenibilidad de Droguerías Colsubsidio, resaltó que este tipo de eventos ayuda a cerrar las brechas sociales y la manera de pensar de los colombianos sobre las personas con discapacidad.

“Dejemos las barreras con las personas con discapacidad. Ellos nos han mostrado en estos seis años de la Carrera de la Mujer que la discapacidad es un tema que está en la mente, porque ellos todo lo que se proponen lo logran. Tenemos abogado, tenemos psicólogos, estudiantes de multimedia. Son una muestra de que la discapacidad está solamente en el entorno y que nosotros ponemos las barreras”, dijo Buitrago a Blu Radio.

Una de las deportistas paralímpicas que expresó su emoción por ver competir a sus compañeros fue Valentina Palacio Acosta, quien practica atletismo en silla adaptada y handbike, marcando un tiempo de 17 minutos en 5 kilómetros.

“Como soy deportista, todos los días me preparo para mis competencias. Es gratificante ver que este grupo crece más, se anima al deporte, a la adrenalina y a disfrutar la vida”, añadió Palacio.

La importancia de los cuidadores

Gisell Martínez es madre y cuidadora de Juana Salas, deportista paralímpica del IDRD de boccia y estudiante de Comunicación y Multimedia. Ella todos los días se encarga de asistir a su hija, luchar por sus derechos y ayudarla en cumplir sus metas, pero también pide que el Gobierno no invisibilice a las personas con discapacidad.

“Seguimos en la lucha y es lo que quiero que visibilice el Gobierno, el Estado: estamos aquí, todavía existimos. Nosotros sacrificamos muchas cosas para ellos, por ellos, pero no nos duele, lo hacemos con amor. Ver cuando sonríen por un logro que hicieron es lo mejor”, comentó Gisell.

Por otro lado, Yuri Alexandra Hurtado también participó con su hijo Juan Esteban Cardozo, de 17 años. Con el lema “Si yo puedo, tú puedes” han superado diferentes retos, pues la alegría del menor de edad impregna cualquier ambiente.

“Es nuestra primera carrera 5K. Mi hijo casi no puede dormir por venir a cumplir este reto tan lindo. Él fue el primero en salir corriendo cuando dijeron que podíamos arrancar (...) No hay límites. Desde que nació, nunca lo he visto con ojos de discapacidad. Es un niño que todo lo puede, tiene un emprendimiento”, añadió Hurtado.

Se espera que esta categoría incluyente se pueda repetir en la versión del 2025 y aumenten los participantes.