La ruta del SITP con más de 110 paradas desapareció: así quedó su nuevo recorrido

Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá deberán tener en cuenta un importante cambio en una de las rutas más extensas de la ciudad. Desde el martes 14 de julio, TransMilenio modificó la operación del servicio T11, que dejó de funcionar bajo esa denominación y fue reemplazado por las rutas B647 Calle 134 y H647 Alpes.

El cambio hace parte de los ajustes operacionales del componente zonal y afecta una ruta que se caracterizaba por recorrer Bogotá de sur a norte, con más de 110 paradas a lo largo de su trayecto.

Con la nueva nomenclatura, TransMilenio busca facilitar la identificación de los recorridos según el sentido de circulación, por lo que los pasajeros deberán verificar el destino antes de abordar el bus.

Así quedó la ruta B647-H647 tras el cambio de la T11 del SITP Así quedó la ruta B647-H647 tras el cambio de la T11 del SITP

¿Cómo quedó el recorrido de la antigua ruta del SITP?

La antigua T11 ahora opera bajo dos nombres diferentes. El servicio B647 Calle 134, que circula hacia el norte, transita por corredores como la carrera 24, la NQS y la avenida carrera Novena, conectando sectores como Tunal, Ricaurte, Campín y Chicó hasta llegar a la calle 134.

En sentido contrario, el servicio H647 Alpes inicia su recorrido desde el norte de la ciudad y avanza por la avenida carrera Novena, la NQS y la avenida Boyacá, hasta finalizar en el sector de Alpes, cerca del Portal Tunal.

TransMilenio recordó además que los usuarios que necesiten movilizarse entre la calle 222 y la calle 134, por el corredor de la Autopista Norte y la carrera Novena, cuentan con la ruta B947 Arrayanes - A947 Campín.

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¿Cuáles son los horarios de la nueva ruta B647-H647?

Los nuevos servicios conservarán una amplia cobertura horaria para atender la demanda de pasajeros. De lunes a sábado, la operación será entre las 3:30 a. m. y las 11:00 p. m.

Los domingos y festivos, el servicio funcionará desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

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Durante la jornada de Ciclovía, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., la ruta tendrá desvíos operacionales, por lo que TransMilenio recomienda consultar previamente el recorrido antes de iniciar el viaje.

Con este cambio, la antigua T11 desaparece oficialmente del mapa del SITP y da paso a un nuevo esquema de operación con las rutas B647 Calle 134 y H647 Alpes, que continuarán conectando el norte y el sur de Bogotá bajo una nueva identificación.