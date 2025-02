Ladrones roban en gavilla en parque de Suba, Bogotá; piden más presencia de Policía

La comunidad del barrio Los Alcaparros, en la localidad de Suba, norte de Bogotá, denuncia una creciente ola de inseguridad en la zona verde ubicada sobre la avenida Ciudad de Cali, a la entrada del barrio La Gaitana.

Según los habitantes, bandas de delincuentes, conformadas por hombres y mujeres, han tomado el control del sector y roban en gavilla a residentes, trabajadores y comerciantes, lo que ha generado un ambiente de constante temor.

Víctimas de estos atracos han narrado a Blu Radio la situación. Uno de los afectados relató cómo fue abordado por al menos cinco delincuentes, quienes le robaron todas sus pertenencias sin que él pudiera hacer algo para evitarlo.

"Me cogieron aproximadamente entre cinco y me atracaron, me quitaron todo y no tenía qué hacer", declaró la víctima, agregando que, aunque llamó al cuadrante de la Policía, nunca obtuvo respuesta. "Estamos solos, tenemos una olla aquí sobre la avenida Cali. La Policía no hace nada al respecto y nos están robando en gavilla".

La situación también afecta a los comerciantes del sector. Un tendero contó cómo tres sujetos armados ingresaron a su negocio, lo golpearon a él y a sus familiares y les robaron dinero en efectivo, además de objetos personales de valor.

"Se metieron a mi tienda, empujaron a mi hermana, cogieron el dinero y cuando ya se iban, me quitaron hasta mi argolla de matrimonio", afirmó.

Los habitantes de Los Alcaparros aseguran que han reportado estos hechos a las autoridades, pero afirman que la Policía tarda en llegar o, en muchos casos, ni siquiera acude al lugar. La zona afectada pertenece a un cuadrante distante del CAI La Gaitana, que se encuentra a aproximadamente 20 cuadras de distancia.

