Leandro Castellanos: "Estamos trabajando en la Secretaría Distrital del Deporte en Bogotá"

Leandro Castellanos sigue vinculado al deporte, pero ahora como concejal de Bogotá (2024-2026). Durante estos cuatro meses ha realizado diversas propuestas para fortalecer los escenarios deportivos, trabajar con la comunidad e incluir a los ciudadanos. Por eso, habló sobre la iniciativa de crear la Secretaría de Deporte en la capital.

"Estamos trabajando en la Secretaría Distrital del Deporte, que Bogotá no la tiene, y nosotros estamos haciendo un esqueleto realmente que sea viable y que no tenga un impacto fiscal, porque esto no tiene un tema de burocracia, es un tema de causa, que el deporte, la recreación y la actividad física realmente sean relevantes para la ciudad", dijo en conversación con Blu Radio.

Asimismo, contó que en con Concejo de Bogotá se creó una bancada por el deporte para ajustar varios aspectos en la ciudad como el aprovechamiento económico de las canchas, seguridad en los parques, trabajo con los barristas de los equipos (desde los barrios, no solo en los estadios), entre otros.

No tenemos apropiación del espacio público porque la gente no se siente segura y aún más las mujeres. Para un hombre la percepción es que lo roben, que lo atraquen, pero para la mujer es mucho más, que la violen, que la puedan matar. Entonces hemos alejado a las familias de estos escenarios añadió Castellanos.

Que la violencia no sea paisaje

Los hechos de violencia dentro de los estadios se siguen presentando en el país y Bogotá no es ajena a esta situación, por eso el concejal plantea trabajar con los menores de edad para construir la base de una sociedad diferente bajo tres pilares: educación, deporte y cultura.

"Si nosotros somos capaces de edificar una sociedad diferente desde la base, pues vamos a solucionar muchos problemas. ¿Cuál es la materia prima de la inseguridad? El ser humano que decide en un momento de su vida empezar a delinquir y si nosotros lo formamos bajo cierto rasero ético pues no lo van a hacer", añadió.

Para lo anterior, espera que los escenarios deportivos estén en óptimas condiciones para beneficio de la comunidad y por eso realizó la denuncia sobre las condiciones en la que está la Unidad Deportiva el Salitre (UDS).

"Un escenario deportivo que alberga 11 ligas deportivas y que hace siete años está en el suelo, ¿qué pasa con ello? Busquemos una solución, que esas ligas, que esos deportistas realmente tengan un lugar óptimo para poderse preparar. Porque a los deportistas les exigimos y los aplaudimos cuando ganan, pero estas cosas nadie las hace visibles. Nosotros queremos realmente que ese escenario sea una realidad, que tengan garantías. Eso en el alto rendimiento, pero ya en los otros procesos, realmente que tengamos programas institucionales para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que tengamos esas jornadas complementarias robustas, que los niños y las niñas y las jóvenes tengan algo que hacer", concluyó.