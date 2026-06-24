Madre de Natalia Villalba reveló las últimas conversaciones antes del crimen en Bogotá

El hallazgo del cuerpo de la modelo y diseñadora gráfica cucuteña Natalia Villalba dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Virrey, en el norte de Bogotá, continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, que avanzan en la reconstrucción de sus últimos movimientos y contactos antes de su muerte. En medio de las diligencias judiciales, han cobrado relevancia las conversaciones que sostuvo con su familia y personas cercanas durante los días previos al crimen.

De acuerdo con Claudia Villalba, madre de la víctima, la última conversación que sostuvo con su hija ocurrió el martes anterior a su desaparición. En ese diálogo, Natalia le manifestó su intención de viajar a Cúcuta durante el fin de semana para participar en la jornada electoral. Sin embargo, su madre intentó convencerla de no realizar el desplazamiento.

Crimen Natalia Villalba. Foto: Redes sociales

“Entonces, yo le dije que no, que no fuera, que se quedara más bien, que ahorrara dinero, que yo votaba por ella”, relató Claudia Villalba. Según explicó, Natalia finalmente respondió “ Ella me dijo. Ah, bueno, ma, está bien, y yo le dije yo voto por ti. No te preocupes”. La madre agregó que el plan inicial de su hija era “ir el sábado en la mañana y regresarse el lunes en la mañana”.

No obstante, una amiga cercana, identificada como Cristina, le manifestó posteriormente que Natalia sí mantenía la intención de viajar y que había sido una de las últimas personas en comunicarse con ella.



Según el relato entregado por la madre, la amiga habló con Natalia el jueves sobre las 11 de la mañana, pocas horas antes de que dejara de responder mensajes, con la intención de coordinar una visita al apartamento rentado donde fue hallada sin vida. “Ella sí habló con Natalia y le dijo que ella iba para allá y Natalia le dijo que no, que no fuera, que fuera al mediodía, que estaba ocupada”, explicó.

La preocupación de la familia comenzó precisamente ese jueves. Claudia Villalba aseguró que intentó comunicarse con su hija hacia las 5:30 de la tarde, pero los mensajes ya no llegaban a su destino. Inicialmente pensaron que se trataba de un problema relacionado con su teléfono celular. “Nos preocupamos, pero pensamos que le robaban el teléfono porque es que ella cada ratico le roban los teléfonos”, señaló.

Mientras avanzan las investigaciones, también se busca establecer quiénes estuvieron con Natalia en las horas previas a su muerte. En el apartamento donde fue encontrado el cuerpo, las autoridades hallaron dos pasaportes y registros de ingreso de dos ciudadanos extranjeros, el último de ellos de origen británico.

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Sobre esa información, la madre indicó que una amiga de Natalia cree que podría tratarse de una persona procedente de Londres. “Pues, la mejor amiga, Cristina dice que puede ser el de Londres. Y las autoridades ahorita me entregan los reportes de Medicina Legal”, afirmó.

Frente a posibles relaciones sentimentales recientes, Claudia Villalba aseguró que su hija se encontraba soltera desde el año pasado y que su última pareja conocida fue un ciudadano australiano identificado como Cameron.

“Ella sí tuvo un novio australiano, Cameron, muy buena gente. Él fue y me visitó, muy chévere, pero ellos terminaron el año pasado”, relató. Asimismo, indicó que Natalia nunca le comentó que tuviera una nueva relación sentimental. “Por ahora no sabría, ella nunca me dijo que tenía pareja”, agregó.

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La madre también confirmó que durante la inspección realizada por las autoridades fueron encontradas varias pertenencias de Natalia, entre ellas su computador personal. Sin embargo, aseguró que su teléfono celular no apareció en el lugar de los hechos, elemento que podría resultar clave para esclarecer lo sucedido.

Mientras Medicina Legal y los organismos de investigación avanzan en el análisis de pruebas y testimonios, la familia de Natalia Villalba mantiene el llamado a las autoridades para que el caso sea esclarecido y se identifique a los responsables de un crimen que ha generado conmoción tanto en Bogotá como en Cúcuta, ciudad de origen de la víctima.