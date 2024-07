Manifestación hoy en Bogotá: bloqueos en la calle 26 en la tarde de este martes

Nuevamente, se registró nuevamente una manifestación hoy martes, 9 de julio, en Bogotá, que generó problemas en la movilidad de una parte de la capital, específicamente de la calle 26 a la altura de la NQS.

“Se presenta manifestación en la calle 43 con carrera 57. Participantes inician desplazamiento con destino a la U. Nacional (…) Por manifestación en la AV. El Dorado con Carrera 40, no hay paso para los buses en ambos sentidos. Estaciones CAN, Gobernacion y Quinta Paredes no operan. La flota realiza retornos en AV. Rojas y Ciudad Universitaria”, explicaron desde Bogotá Tránsito y TransMilenio por este problema en la movilidad de la ciudad.

[03:07 p.m.] #GerenciaEnVía informa | Se presenta manifestación en la calle 43 con carrera 57.

Participantes inician desplazamiento con destino a la U. Nacional pic.twitter.com/2YrILmf4QQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 9, 2024

Al sitio llegaron miembros de la Policía Mayor de Bogotá para acompañar a los manifestantes al igual que hacer acompañamiento a las personas que se movilizan por ese sector de la ciudad, pues esto afecta el tránsito de quienes llegan o deben desplazarse desde el aeropuerto internacional El Dorado.

Varias manifestaciones en Bogotá el último mes

Muchos ciudadanos se han mostrado inconformes con la ola de protestas y manifestaciones que se han dado en el último mes en la capital. Taxistas, estudiantes y otros gremios han sido los protagonistas de estos bloqueos en la ciudad.

Por ejemplo, este lunes, 8 de julio, más de 5000 campesinos protestaron en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierra por las demoras del Gobierno en implementar la reforma rural integral, además de otras quejas que tienen en sus territorios.

Lo mismo sucede con otros grupos que han salido a protestar, pues, según ellos, existen incumplimientos desde Alcaldía y Gobierno en ciertas medidas.