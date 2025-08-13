Manifestaciones hoy en la NQS de Bogotá detienen TransMilenio: las estaciones afectadas

En plena hora pico de este miércoles, 13 de agosto, Bogotá enfrenta un nuevo caos vial por cuenta de manifestaciones que afectan la movilidad sobre la Avenida NQS, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Cientos de ciudadanos que intentaban regresar a sus hogares tras la jornada laboral se han visto atrapados en trancones y con largos tiempos de espera en el sistema de transporte público.

De acuerdo con información de TransMilenio, sobre las 6:00 de la tarde se presentaron bloqueos a la altura de la Calle 63 en ambos sentidos de la NQS, lo que obligó a activar desvíos para las rutas del componente zonal y troncal. Esto ha generado atrasos significativos y mayor congestión en la zona.

“Rutas TransMiZonal que transitan por la NQS a la altura de la calle 63 activan desvíos por bloqueos en ambos sentidos, los servicios de este sector pueden presentar tiempos de espera más altos de lo habitual”, informó la entidad.

⏰ #TMAhora (6:02 p. m.)#Actualización



Las rutas de TransMiZonal que transitan por la Avenida NQS a la altura de la Calle 63 activan desvíos por bloqueos en ambos sentidos, los servicios de este sector pueden presentar tiempos de espera más altos de lo habitual. pic.twitter.com/vL7VZnxFQy — TransMilenio (@TransMilenio) August 13, 2025

Estas son las estaciones de TransMilenio más afectadas por las manifestaciones

Las estaciones más afectadas por la contingencia son aquellas del corredor entre la Calle 45 y la Calle 75, donde el flujo de buses se ha reducido y en algunos casos ha sido interrumpido temporalmente.

Sobre las 6:41 de este miércoles, TransMilenio informó que las estaciones de Movistar Arena, Campín - UAN y 7 de Agosto continúan cerradas temporalmente. "Más de 1'212.000 usuarios afectados a la hora", señalaron a través de redes sociales.

Pasajeros han reportado filas extensas y plataformas abarrotadas, mientras autoridades de movilidad implementan cierres y rutas alternas para vehículos particulares y transporte público.



[05:41 p.m.] #MovilidadAhora se presenta afectación vial en la NQS con Av. Mutis, en sentido Sur - Norte, por manifestación.🟠Ruta alterna: carrera 60 y carrera 68Grupo Guía y Agentes Civiles desvían los vehículos en la zona. pic.twitter.com/HDQLnPAT54 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 13, 2025

A esta hora completamente detenido el tránsito vehicular y Transmilenio por la Carrera 30 pic.twitter.com/CYQhjZmefO — CiudadActiva (@Infraopiniones) August 13, 2025

El motivo de las manifestaciones sería la concentración de un grupo de hinchas del Independiente Santa Fe en inmediaciones del Movistar Arena, quienes protestan por la muerte de Sergio Blanco, ocurrida el pasado 6 de agosto durante los desmanes registrados en el concierto de Damas Gratis.



Vías alternas

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores evitar la NQS y tomar vías alternas como la Carrera 24 y la Avenida Caracas. Asimismo, pidió a los usuarios de TransMilenio planificar sus desplazamientos y anticipar salidas, ya que los retrasos podrían prolongarse durante la noche.