Más de 30 escenarios y obras gratuitas: arranca en la capital la Bienal Internacional BOG25

Bogotá se alista para la inauguración de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, un evento cultural de magnitud que transformará diversos espacios de la capital. Del próximo sábado 20 de septiembre al 9 de noviembre, la ciudad será escenario de arte contemporáneo, buscando consolidar su posición como referente cultural en la región.

En entrevista con El Radar de Blu Radio, Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, expresó su optimismo ante esta iniciativa que promete "construir orgullo en Bogotá".



Bogotá, epicentro de eventos culturales

Santiago Trujillo destacó el papel de la capital en la escena cultural. "Estamos muy felices, el equipo está agotado pero feliz porque ya se ven los frutos de una gestión de más de un año, pero también este esfuerzo grande que hace la ciudad de Bogotá de convertirse, como efectivamente lo está haciendo, en una de las principales capitales de grandes eventos culturales en esta región del mundo", afirmó. La BOG25 se suma a los exitosos Festivales al Parque y al Festival Internacional de Artes Vivas, consolidando a Bogotá como un referente cultural.

Arte para todos

Trujillo explicó que una Bienal es "una cita que se hace cada dos años para invitar a una ciudad las vanguardias del arte contemporáneo". El secretario enfatizó la "democratización de la cultura", ofreciendo exposiciones "gratis, abiertas al público general", buscando "dinamizar un ejercicio de experiencia, de formación alrededor de las artes, pero también promover el turismo".

Entre las propuestas más llamativas, la Bienal presentará en el Parque Lourdes una obra de Leandro Ehrlich: "Una casa como las que hemos visto en Quinta Camacho toda la vida elevada a 10 metros, con unas raíces que penden de ella y esas raíces le van a hacer una pregunta a los bogotanos ¿Van a sembrar esa casa en la Plazoleta Lourdes o la acaban de desenterrar?".

La inauguración en el eje ambiental, el 20 de septiembre, contará con 150.000 flores, enviando un mensaje crucial: "Tenemos que construir una sociedad de amigos y no de enemigos, tenemos que reconciliarnos". El recuperado Palacio San Francisco acogerá 28 obras, incluyendo una del artista irlandés John Gerard.



Una inauguración inmersiva y gratuita

El gran evento inaugural será en la Plaza Cultural La Santa María el 20 y 21 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde. Se ofrecerá "una experiencia inmersiva interactiva 360 con mapping, con artistas colombianos y mexicanos", con la participación de Juan Gabriel Vásquez y "6 muñecas de 8 metros en el ruedo", todo con entrada libre "hasta completar aforo".

Toda la información de las 30 sedes y eventos culturales está disponible en la página oficial. El secretario de Cultura finalizó con un mensaje sobre el impacto de la cultura: "El arte, la cultura hoy está generando trabajo, hoy está generando reactivación económica, pero sobre todo está generando bienestar y felicidad en nuestra ciudad", invitando a la ciudadanía a apropiarse de este evento.

