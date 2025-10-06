En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Niña de 4 años murió tras caer de un décimo piso en Bogotá: la dejaron sola

Niña de 4 años murió tras caer de un décimo piso en Bogotá: la dejaron sola

De acuerdo con las autoridades, la menor se encontraba sola en su apartamento mientras su madre realizaba labores relacionadas con teletrabajo fuera de su vivienda.

Menor murió tras caer de un décimo piso
Menor murió tras caer de un décimo piso
Foto: Suministrada
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

En las últimas horas se conoció el caso de la muerte de una menor de cuatro años que cayó de un décimo piso de un conjunto de apartamentos en la localidad de Engativá, en la mañana del lunes 6 de octubre.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, la menor de edad se encontraba sola en su apartamento, mientras que, al parecer, su madre realizaba labores relacionadas con el teletrabajo fuera de la vivienda. Ante esto, vecinos del sector afirman que, al llegar a la portería del apartamento, la mujer se dio cuenta de que su hija estaba muy malherida en el sitio.

Asimismo, las autoridades confirmaron que la menor fue trasladada al Hospital de Engativá, pero, desafortunadamente, por la gravedad de sus heridas, falleció minutos después.

Sobre el caso, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que la menor fue trasladada hacia las siete de la mañana en una ambulancia del Distrito e ingresó a urgencias en el Hospital de Engativá. Asimismo, aseguraron que se le realizaron maniobras de reanimación, pero la respuesta fue nula y falleció en el hospital.

Entre tanto, la Secretaría confirmó que, al declararse fallecida la menor, se entregó el informe a los familiares y a las personas que realizaban el acompañamiento con la llegada de la niña al Hospital de Engativá.

Comunicado por muerte de niña
Comunicado por muerte de niña
Foto: Suministrada

