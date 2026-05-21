Motociclista murió tras choque contra tractocamión en el occidente de Bogotá

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 21 de mayo en el occidente de Bogotá y dejó como saldo la muerte de un motociclista. El siniestro ocurrió en la localidad de Fontibón, exactamente en la Calle 13 con Carrera 106, en sentido Occidente-Oriente, una de las zonas con mayor flujo vehicular hacia los accesos de salida de la capital.

De acuerdo con la información preliminar, el choque involucró a un tractocamión y una motocicleta. La emergencia fue reportada hacia las 5:40 de la mañana, momento en el que varios ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la gravedad del accidente y la presencia de una persona tendida sobre la vía.

#BOGOTÁ. Sobre las 05:40h de hoy 21MAY, se presentó siniestro vial con fatalidad en la loc/Fontibón, Av. Centenario (Cl 13) con carrera 106, sentido Occidente-Oriente. Involucró tractocamión y motociclista, quien lamentablemente falleció en el lugar. Al momento, criminalística… pic.twitter.com/839vv0F6T9 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 21, 2026

Al lugar llegaron unidades de tránsito y organismos de emergencia para atender la situación y acordonar el sector mientras se realizaban las primeras verificaciones. Sin embargo, debido a la gravedad del impacto, el motociclista falleció en el sitio antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

Sobre las 7:00 de la mañana, la cuenta oficial de Bogotá Tránsito en la red social X informó que el grupo de criminalística ya hacía presencia en el lugar para adelantar las labores de inspección y reconocimiento del cuerpo.



[06:50 a.m.] #AEstaHora | grupo de criminalística hace presencia en el lugar e inicia labores de reconocimiento. 🚧 Se mantiene el cierre vial sobre la Av. Centenario al oriente.



Grupo guía y @TransitoBta apoyan la #GestiónDelTráfico. https://t.co/rJHKW0DDN3 pic.twitter.com/YBF7twutkQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 21, 2026

“Grupo de criminalística hace presencia en el lugar e inicia labores de reconocimiento. Se mantiene el cierre vial sobre la Av. Centenario al oriente”, indicó la entidad.

Debido al procedimiento judicial, las autoridades mantuvieron el cierre parcial de la vía, situación que generó una fuerte congestión vehicular en la Calle 13 y en corredores alternos del occidente de Bogotá. Conductores reportaron demoras significativas en el desplazamiento hacia el centro de la ciudad y hacia sectores industriales de Fontibón.

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Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras avanzaban las labores de criminalística y el retiro de los vehículos involucrados.