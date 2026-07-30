Motociclista murió en accidente en autopista Norte de Bogotá: fuerte trancón en el ingreso

Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este jueves en la autopista Norte de Bogotá dejó como saldo la muerte de un motociclista y provocó serias afectaciones en la movilidad para quienes ingresan a la capital por este corredor vial.

El siniestro ocurrió a la altura de la calle 235, en sentido norte-sur, en la localidad de Suba, donde, por razones que son materia de investigación, se presentó un choque entre un tractocamión y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos. Tras el reporte, unidades de tránsito y personal de criminalística se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia, acordonar la zona y adelantar las diligencias judiciales correspondientes.

Un solo carril en el ingreso a la capital

Mientras se realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, las autoridades restringieron la circulación a un solo carril sobre este importante corredor de acceso a Bogotá, situación que generó un fuerte trancón y largas demoras para miles de conductores que se desplazaban hacia la ciudad.



La congestión vehicular se extendió por varios kilómetros en la autopista Norte, afectando principalmente a quienes transitaban desde los municipios de la Sabana de Bogotá hacia la capital. Conductores reportaron tiempos de viaje superiores a los habituales debido a la reducción de la capacidad vial mientras se desarrollaban las labores de las autoridades.

Una vez concluyó el levantamiento del cuerpo, los organismos competentes continuaron con la recolección de evidencias en el lugar para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial y determinar las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han entregado un reporte oficial sobre las causas del accidente.

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Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la movilidad y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras se normaliza el tránsito en este importante acceso a Bogotá, uno de los más utilizados por quienes ingresan diariamente a la ciudad desde el norte de Cundinamarca.