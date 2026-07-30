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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Inmovilizaron el carro azul que iban a subir a puente peatonal en Bogotá: estaba mal parqueado

Inmovilizaron el carro azul que iban a subir a puente peatonal en Bogotá: estaba mal parqueado

Lo ubicaron en un municipio cercano a Bogotá y las autoridades de tránsito confirmaron que además de mal parqueado tenía la revisión tecno mecánica vencida.

Este es el carroz que intentaron subir a un puente peatonal
Inmovilizaron el carro azul que iban a subir a puente peatonal en Bogotá.
Foto: Policía de Tránsito
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

En la mañana de este jueves 30 de abril, a las 6:44 a. m., las autoridades de tránsito de Cajicá identificaron e inmovilizaron el vehículo Spark de color azul que intentaron subir a un puente peatonal en Bogotá.

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Según información preliminar, el carro particular estaba sobre la carrera 4 del municipio y se encontraba mal parqueado.

Este es el carro azul que intentaron subir a un puente peatonal
Este es el carro azul que intentaron subir a un puente peatonal en Bogotá.
Foto: Policía de Tránsito

Así las cosas, fuentes le confirmaron a Blu Radio que las autoridades de tránsito del municipio también estaban buscándolo, ya que se habrían recibido reportes de que el vehículo estaba en pésimas condiciones técnicas e, incluso, habría dejado manchas de aceite por las calles del municipio.

Información preliminar indica que el vehículo particular será llevado a uno de los patios autorizados de Cajicá mientras avanza el proceso. Por ahora, se desconoce si la persona que iba conduciendo el día en que intentaron subir el vehículo al puente es la misma que lo dejó mal estacionado sobre la vía.

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