Movistar Arena se pronuncia por hechos de violencia durante concierto de Damas Gratis //

Noche oscura en la historia de los conciertos de Bogotá tras los hechos de violencia que se registraron este miércoles, 6 de agosto, en el Movistar Arena durante el concierto de Damas Gratis entre barras bravas de equipos de fútbol que se colaron al recinto destruyendo la puerta 5 de acceso.

Ante esto, el Movistar Arena se pronunció y lamentó lo sucedido, en especial por la forma en que se dio todo cuando muchas personas comenzaron a colarse y dañaron parte de la infraestructura del recinto de entretenimiento.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto. En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración”, expresaron.

Batalla campal en el Movistar Arena // Foto: redes sociales

Asimismo, indicaron que brindarán todo el apoyo necesario a las autoridades para dar los con responsables de estos hechos de violencia e informará el balance de lo ocurrido en el corazón de Bogotá.

“El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales. Gracias por su disposición y cuidado mutuo”, puntualizaron.

Por ahora, no confirmaron el balance de daños o si este suceso afectará próximos eventos que lleven a cabo; de hecho, en tan solo 3 días se encuentra programado un concierto de Nanpa Básico, que sus seguidores esperan que estos daños no influyan en la realización de este.

De igual manera, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este hecho de violencia en la capital del país.