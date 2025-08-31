Mujer denuncia que fue atacada por dos extranjeras en el centro de Bogotá

Una denuncia se ha hecho viral en redes sociales, por un presunto caso de robo, agresión y violencia en Bogotá.

Los hechos se dieron a conocer a través de las redes sociales de la víctima, Lady, propietaria del emprendimiento Spicy Gummies. Según lo comentado por el hermano de la mujer, ella lleva aproximadamente seis meses trabajando en la séptima, en el centro de Bogotá, dedicándose a la venta de dulces mexicanos.

La familia denunció que, desde su llegada, ha sido objeto de un "acoso constante" por parte de dos mujeres, presuntamente extranjeras. En su denuncia, el sujeto afirmó que estas personas le han hecho "constantes amenazas y agresiones todo el tiempo", llegando incluso a "amenazarla de muerte".

"Desde que Lady llegó al centro, ellas la amenazaban todo el tiempo y la acosaban con que la iban a sacar, supuestamente, según ellas, llevaban muchos años y nadie tenía derecho a hacerse ahí, solo ellas," relató.

La agresión se dio el pasado 29 de agosto, mientras Lady realizaba una transmisión en vivo para vender sus productos.

Según el testimonio de su hermana: "De la nada llegó una de las mujer, o sea esta señora y la agredió de un momento a otro. Mi hermana no sabe si fue con las uñas o fue con un cuchillo porque ella sintió que le estaban enterrando cosas, además, tiene la cara como cortada", aseguró.

Posterior a la agresión, aseguraron que la situación escaló a un robo. "En todo ese movimiento y esa pelea, muchas personas inescrupulosas aprovecharon para robarle todas las cosas a mi hermana". Los ladrones, al parecer, se llevaron "toda la mercancía y hasta la mesa en donde vendía sus cosas".

Luego del ataque, Lady, quien es madre cabeza de hogar, tuvo que ser hospitalizada. Por suerte, según confirmó el sujeto, salió a salvo del hospital.

El pasado sábado 30 de agosto, la familia realizó un plantón para exigir acciones de las autoridades frente a los hechos. Además, con el fin de "vender todos los productos de ella, los pocos que le quedaron y todo lo que tiene allá".