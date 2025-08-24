Mujer sufrió grave lesión al intentar colarse en TransMilenio: quedó en video

Un nuevo caso de colados en la capital ha generado diversas reacciones en redes sociales por la difusión de un video registrado por usuarios.

Los hechos se registraron el pasado jueves 21 de agosto de 2025, en la estación Calle 34 del transporte público de Bogotá, cuando una mujer, aparentemente joven, quedó atrapada entre la plataforma para subir a la estación y un bus, lo que le generó una terrible lesión en su pie.

En videos que circulan en redes se puede observar a la mujer en el suelo, gravemente herida, con la pierna llena de sangre y el tobillo aparentemente roto, quejándose del dolor, mientras ciudadanos observan sin auxiliarla.

Ante esto, TransMilenio rechazó el suceso e hizo un llamado a los usuarios a respetar las normas y así evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo su vida. Además, indicaron que una vez conocieron el incidente, se activaron las rutas de atención médica y contactaron a las autoridades.

Minutos después del hecho llegó la ambulancia, que prestó la atención requerida a la mujer lastimada.

Es de recordar que el problema de los colados no es algo nuevo, pues hace años miles de personas evaden el pago del pasaje de TransMilenio, acciones que en algunas ocasiones han dejado ciudadanos heridos.

En 2024, la tasa de evasión alcanzó el 16.11 %, lo que se traduce en 89 millones de personas que dejaron de pagar el pasaje en un solo año. Esto representa pérdidas diarias de 719 millones de pesos para la ciudad de Bogotá.

Además, desde TransMilenio han recordado que para 2025, la multa por evadir el pago en TransMilenio y el SITP es de $189.800, considerada una multa tipo 2.

