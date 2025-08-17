A golpes en TransMilenio: hombre agredió a patrullero porque no lo dejaron colarse

Videos difundidos por redes sociales evidencian nuevamente un hecho de intolerancia contra las autoridades. En las últimas horas, se viralizaron las imágenes de un ciudadano agrediendo a un patrullero de la Policía Nacional que no permitió que este se colara en la estación Ricaurte de Transmilenio, sobre la carrera 30, en el sur de Bogotá.

El material evidencia a un hombre de buzo negro, jeans claros y zapatos blancos enfrentándose al uniformado en plena vía exclusiva del transporte público. Según se puede observar en el video, en el lugar también hacía presencia una patrullera de la Policía, que no interviene en estos hechos de intolerancia contra su compañero.

Tras varios forcejeos, las autoridades logran controlar al ciudadano y, con la llegada de un tercer uniformado, se da con la captura del agresor.

“Una persona ingresa de manera irregular a la estación, es requerido por el uniformado que se encontraba de servicio. Sin embargo, el ciudadano reacciona de manera violenta, no permitiendo la identificación ni el registro a personas”, dice la coronel Maryam Moreno, comandante del Transporte Masivo de Transmilenio.

Desde la Policía aseguran que este hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público. De ser enviado a prisión, el agresor podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años.

“La Policía Nacional, a través del grupo Transporte Masivo, se encuentra realizando actividades en pro de la seguridad y la convivencia ciudadana. Por eso invitamos a la ciudadanía a contribuir con estas actividades que se realizan dentro del Transmilenio”, finalizó el pronunciamiento de la coronel Moreno.