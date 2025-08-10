Publicidad

Jugadoras se fueron a los golpes en pleno partido de fútbol: pelea quedó en video

Un duelo de fútbol femenino terminó en escándalo: dos jugadoras pasaron del balón a los golpes y fueron expulsadas. El video desató la polémica.

Jugadoras se fueron a los golpes en pleno partido de fútbol
Jugadoras se fueron a los golpes en pleno partido de fútbol.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 10:36 a. m.

Un momento de tensión interrumpió el fútbol en la Liga MX Femenil y encendió la polémica en redes sociales. Durante el duelo entre Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana, correspondiente a la quinta jornada del Apertura 2025, dos futbolistas pasaron del juego a los golpes, dejando una escena que rápidamente se volvió viral.

El episodio se registró en el Estadio Olímpico Benito Juárez, cuando apenas corría el minuto 20. Una jugada dividida por el balón entre Miah Zuazua, de Juárez, y Natividad Martínez, de Tijuana, terminó en jaloneos.

Lo que parecía una disputa normal de partido escaló en segundos: empujones, manotazos y finalmente un intercambio de golpes que provocó la caída de una de ellas sobre el césped.

Las compañeras de ambos equipos intentaron intervenir para separar a las involucradas, pero la tensión ya había pasado de límite. Ante la creciente confrontación, la árbitra central, Érika Monserrat González Nevárez, no dudó en mostrar la tarjeta roja directa a las dos jugadoras, dejando a ambos clubes con una futbolista menos desde la primera mitad.

Este es el video de la pelea en pleno partido

No es la primera vez que un hecho similar ocurre en el fútbol femenino mexicano. En 2021, un enfrentamiento entre Necaxa y Puebla también derivó en empujones, insultos y golpes, generando críticas hacia el manejo de los partidos en situaciones de alta intensidad emocional.

A pesar del altercado, Juárez logró recomponer su juego y dominar el encuentro. Liliana Mercado abrió el marcador y Jasmine Cázares sentenció el compromiso con un segundo gol, sellando el triunfo 2-0 para las locales. Con esta victoria, Bravas llegaron a 10 puntos y se ubican en la quinta posición de la tabla general tras cinco fechas disputadas.

Por el contrario, Tijuana sigue sin encontrar el camino. Las Xolas suman apenas dos unidades y permanecen en la parte baja de la clasificación, acumulando una racha negativa que preocupa a su afición.

