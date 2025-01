Murió bebé de cinco meses en jardín informal de Bogotá: su mamá la recogió

Una bebé de apenas cinco meses murió en un jardín infantil de Bogotá , sin permiso de funcionamiento, luego de que sus padres la dejaran al cuidado de los trabajadores de este sitio en la mañana del pasado 11 de enero. De acuerdo con la familia, el padre de Alaia, como fue identificada, la llevó al jardín donde la habían cuidado durante los últimos 15 días.

En ese momento, según el relato del padre de la bebé, la niña de apenas cinco meses se encontraba en perfectas condiciones de salud y no presentaba ningún malestar o queja sobre su estado de salud. Luego, después de dejar a la menor en el jardín, ambos padres se dirigieron a sus respectivos trabajos.

Por la tarde, cuando la madre de Alaia fue a recogerla en el sitio, la cuidadora del jardín le pidió a la mujer que subiera porque la niña, según ella, parecía estar indispuesta. Al llegar al lugar donde estaba la niña, la mamá la encontró con un color morado, fría al tacto y sin signos de movimiento, por lo que de inmediato tomó un taxi de inmediato y se dirigió a la clínica Corpas, donde los médicos intentaron reanimarla; sin embargo, pese a los esfuerzos médico, no fue posible salvarla.

Este sitio, según indica el distrito, no es un jardín y no está registrado en el ICBF ni mucho menos en el Registro de Jardines Privados de la Secretaría de Integración Social, por lo cual no tiene permiso para funcionar.

Ya incluso la Secretaría de Integración Social hizo una primera visita de Inspección, Vigilancia y Control del supuesto jardín y se va a dar traslado del caso a la Fiscalía con el fin de establecer si hubo negligencia por parte de la señora que cuida a la niña y la competencia se trasladó al ICBF.

