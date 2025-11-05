En vivo
Niño cayó desde un sexto piso, mientras su padre compraba un perro caliente

Las autoridades insisten en reforzar las medidas de prevención en los hogares, asegurar las ventanas con protectores y, sobre todo, evitar que los menores permanezcan sin compañía.

