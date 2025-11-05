Niño cayó desde un sexto piso, mientras su padre compraba un perro caliente

Un sorprendente caso ocurrió en Bogotá, luego de que un niño de seis años cayera desde un sexto piso mientras su padre salió por unos minutos a comprar un perro caliente. El hecho, registrado en la localidad de Bosa, ha causado conmoción entre los vecinos y revive la preocupación por la seguridad infantil en los hogares. Semanas atrás, una situación similar se presentó con una niña que cayó de un edificio mientras su madre no se encontraba en casa.



Niño cayó desde un sexto piso en Bogotá: sobrevivió de forma milagrosa

Según el informe del Ojo de la Noche, el menor se encontraba solo en el apartamento ubicado en el barrio Bosa La Libertad. Al parecer, al despertar y no encontrar a su padre, decidió asomarse por la ventana para buscarlo. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Los vecinos, alarmados por el fuerte golpe, alertaron de inmediato a la Policía y a los organismos de emergencia. El teniente coronel Luis Pardo, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el niño cayó sobre un pequeño jardín del conjunto residencial, lo que amortiguó el impacto. “El menor presenta lesiones leves en las extremidades inferiores y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable”, indicó el oficial.

El caso, aunque terminó sin consecuencias fatales, reabrió el debate sobre la responsabilidad de dejar a los niños sin supervisión, incluso por periodos cortos.



Riesgos de dejar menores solos en casa

El Código de Infancia y Adolescencia establece que los padres o cuidadores están legalmente obligados a garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en todo momento. Dejar a un niño solo, incluso por unos minutos, puede exponerlo a riesgos graves, especialmente en viviendas de varios pisos.

Este incidente recuerda otros casos recientes en los que el desenlace ha sido trágico. Las autoridades insisten en reforzar las medidas de prevención en los hogares, asegurar las ventanas con protectores y, sobre todo, evitar que los menores permanezcan sin compañía.



Tragedia en Cundinamarca: niña desaparecida tras corriente súbita

En otro suceso ocurrido en Gutiérrez, Cundinamarca, una familia busca desesperadamente a una niña de 11 años que fue arrastrada por una corriente súbita durante un paseo familiar. Su hermana menor logró sobrevivir gracias a un flotador, mientras los organismos de socorro continúan la búsqueda con la esperanza de hallarla con vida.