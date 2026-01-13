“Nos cogieron de botadero”: vecinos de Ciudad Bolívar denuncian abandono de escombros

Vecinos del barrio La Estancia, en Ciudad Bolívar, denuncian que en reiteradas ocasiones, desde un vehículo de placa blanca, abandonan escombros sobre una vía del sector. Según señalan, esto ocurre en la avenida calle 57R Sur con carrera 73I. Precisamente, el pasado fin de semana, usuarios de redes sociales y habitantes de la zona grabaron el momento exacto en el que dos sujetos dejaron tiradas varias bolsas de lona llenas de escombros.

En el video que circula en redes sociales se observa un vehículo gris, tipo camioneta, de placa WDG 982, cargado con varias de estas bolsas, así como a dos sujetos: uno vestido con prendas oscuras y otro con gorra azul, camiseta gris y pantalón de tono claro, quienes serían los responsables de dejar más de cinco bolsas abandonadas sobre esta calle del barrio La Estancia.

Según los vecinos, no es la primera vez que esto sucede y, como ellos mismos cuentan, literalmente convirtieron esa cuadra en un botadero, ya que, como se evidencia en las imágenes, se trata de una vía destapada, con bastante flujo vehicular, pero sin presencia de autoridades de control.



Entre tanto, el Distrito no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho; sin embargo, se indicó que, de encontrar a los responsables, se impondrán las sanciones correspondientes por dejar residuos en lugares no autorizados. Cabe recordar que, según lo estipulado por la Alcaldía de Bogotá, quien sea responsable de arrojar residuos en la vía pública que generen problemas de salubridad podrá enfrentar una multa superior a los 760.000 pesos.