Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Bogotá / "Nos cogieron de botadero": vecinos de Ciudad Bolívar denuncian abandono de escombros

“Nos cogieron de botadero”: vecinos de Ciudad Bolívar denuncian abandono de escombros

En video quedó el momento en que dos sujetos dejan botados varias bolsas llenas de escombros sobre una vía del barrio La Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar. Según denuncian, no es la primera vez que pasa

