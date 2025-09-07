Nueve personas resultaron quemadas por falla en máquina de humo en Andrés DC

En la noche del pasado viernes 5 de septiembre, ocurrió un incidente en el quinto piso de Andrés DC de la calle 82 que dejó a nueve personas con quemaduras de primer y segundo grado en varias partes del cuerpo, problemas en los ojos como conjuntivitis y la ropa quemada.

El hecho se presentó porque una de las máquinas de humo que se utiliza para ambientar el lugar, presentó una falla técnica ocasionando una ráfaga de chispas, que llegó a las personas que estaban en las mesas cercanas, dejándoles heridas en primer y segundo grado.

Según le contó Javier Moreno, una de las víctimas, a Blu Radio, varios de los quemados eran doctores que estaban reunidos por una convocatoria de una casa farmacéutica y algunos extranjeros.

Cuando la máquina empezó a chispear, también lanzó humo que generó contaminación y dificultad para respirar a las personas que estaban en el lugar. El caos fue evidente porque los comensales empezaron a sentir que se estaban quemando.

Una mujer terminó con la espalda quemada; otra con parte de su cabello quemado; a otra le cayeron chispas en la cara y los ojos, provocando lesiones dolorosas; algunas con heridas en su pecho, específicamente en los senos, porque las chispas se comían la ropa y, otros, como Javier, el incidente les dejó conjuntivitis química, por estar expuestos a este humo contaminado.

“Yo estaba sentada de espaldas y me cayeron principalmente sobre el pelo, no sabía que estaba pasado porque de repente empecé a sentir ardor en el cuero cabelludo, me toque la cabeza y terminé con una manotada de pelo en la mano. En el lugar nos prestaron primeros auxilios a algunos porque otras personas se fueron indignadas. Desafortunadamente pasamos un muy mal rato, a tres personas les vi quemaduras de segundo grado, tenían ampollas en la piel y la ropa destruida”, contó la médica nutrióloga Diana Valenzuela, víctima de este hecho.

“No pues ellos nos llevaron a un sótano a darnos primeros auxilios , pero en realidad cuando se dieron cuenta que eran quemaduras de primer y segundo grado les tocó llamar a Emermedica para que nos atendieran. Llegó el administrador, la gerente de mercadeo, el gerente de riesgos pero pues ellos creo que estaban igual de aterrados a nosotros y no sabían ni qué hacer”, comentó la médica y afectada Andrea Rozo Abbott.

Según los testimonios recogidos por Blu Radio, la acción inmediata de los funcionarios de Andrés DC fue sacar a los afectados y llevarlos a la zona administrativa donde había enfermeras y un sólo médico esperándolos.

El personal médico del restaurante atendió la emergencia con los recursos que tenía, pero los afectados calificaron la reacción y atención como insuficiente.

“Fue una atención adecuada pero insuficiente realmente, se debió llevar a más médicos, porque pues para la cantidad de personas afectadas un solo médico, pues el hombre por supuesto haciendo su mejor trabajo no alcanzó”, aseguró Javier Moreno, médico cardiólogo afectado por la situación.

“Desafortunadamente pasamos un muy mal rato, a tres personas les vi quemaduras de segundo grado, tenían ampollas en la piel y la ropa destruida. Es un lugar de alto prestigio pero desafortunadamente considero que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para prestar el servicio, pudo haber sido un evento mucho más grave, no me imagino a mis hijas en una situación así”, afirmó Diana Valenzuela.

El sábado 7 de septiembre, Andrés DC emitió un comunicado explicando y lamentando la situación. Asimismo, comunicaron las medidas preventivas que van a tomar para evitar una situación similar.

“Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, algunas de las víctimas aseguraron que esto no es suficiente, porque los riesgos a los que estuvieron expuestos fueron muy fuertes.

Recordemos que no es la primera vez que sucede algo así en una sede de Andrés Carne de Res; en agosto de 2024, la bailarina Laura Villamil sufrió quemaduras en más del 90 % de su cuerpo luego de un espectáculo.

La reacción de los trabajadores fue deficiente y Laura duró más de tres meses en la clínica.

De acuerdo con los testimonios, la administración del lugar les ofreció reponer las prendas dañadas, a lo que Javier Moreno respondió que la ropa era lo de menos, porque lo realmente grave era que este era un acontecimiento repetitivo en la empresa.

“Ellos no pueden acostumbrarse a que pueden exponer a las personas a estas situaciones y que eso suceda reiteradamente y ya, y que entonces con que me va a pagar la ropita y con que me va a hacer la atención esto se quede así, esto no se puede volver a una tradición”, indicó.

Lo preocupante de la situación es que, según los testimonios, el restaurante no tenía los protocolos de seguridad pertinentes ni salidas de emergencia en caso de que esto hubiera sido más grave.

Los doctores víctimas de esta situación pusieron esto a conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y aseguraron que van a llevar el caso con abogados porque el riesgo que corrieron fue muy grave.

Por ahora, Andrés DC no se va a pronunciar hasta tanto no tengan un vocero designado para dar declaraciones.