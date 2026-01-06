Ocho capturados tras intento de millonario robo a supermercado en Bogotá: atravesaron paredes

Un intento de robo fue frustrado en la madrugada de este martes en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Ocho personas, entre ellas siete hombres y una mujer, fueron capturadas en flagrancia cuando, según las autoridades, saqueaban un supermercado al que habrían ingresado de manera irregular tras perforar una de sus paredes.

El hecho se conoció luego de una alerta ciudadana realizada a la línea de emergencias 123, en la que vecinos reportaron ruidos y movimientos sospechosos al interior del establecimiento. La información activó la reacción inmediata de las patrullas del sector, que se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

Al ingresar al supermercado, los policías sorprendieron al grupo de delincuentes mientras sacaban la mercancía y la cargaban en dos vehículos tipo chana, que ya estaban listos para abandonar la zona. Durante la inspección, los policías evidenciaron daños estructurales en el inmueble, específicamente perforaciones en las paredes, que habrían sido utilizadas para facilitar el acceso al local.

En el procedimiento fueron incautados un arma de fuego y un dispositivo inhibidor de señal con 16 antenas, elemento que, de acuerdo con las primeras indagaciones, habría sido usado para bloquear comunicaciones y evitar una reacción oportuna durante el hurto.



La mercancía recuperada fue avaluada preliminarmente en cerca de 60 millones de pesos. Las ocho personas capturadas, junto con los vehículos inmovilizados y los elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para definir su situación judicial.