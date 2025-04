Pareja se reconcilió en TransMilenio y terminó comiendo pollo asado en pleno bus: hay video

Las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para que historias insólitas y momentos cotidianos se viralicen. Recientemente, un video difundido a través de la plataforma X (antes Twitter) ha captado la atención de miles de usuarios. En las imágenes, compartidas por la cuenta @ruidiaz_ddhh, se observa a una pareja reconciliándose mientras comen pollo asado en un bus de TransMilenio, en Bogotá.

El curioso episodio, al parecer grabado en plena hora pico, muestra a una pareja de jóvenes en una emotiva escena: uno de ellos limpia las lágrimas del otro, tras lo que se presume fue una acalorada discusión. Lo más llamativo para muchos internautas no fue el momento de reconciliación, sino el hecho de que todo ocurrió mientras compartían varias presas de pollo asado a bordo del articulado.

“No hay nada más romántico que una cena en TransMilenio de pollo asado en hora pico. El reconcilié en TransMilenio sí existe”, dice la publicación que acompaña el video. La escena fue musicalizada con el tema A dónde vamos a parar, de Marco Antonio Solís, lo que generó más comentarios de humor.

Hasta el momento, no se conoce la razón de la discusión, ni la ruta exacta del bus donde fue grabado el video. Tampoco se sabe qué sucedió después con la pareja.

El clip ha generado cientos de reacciones y comentarios, mezclando humor y reflexión. Algunos usuarios escribieron: “Ya me pinté el olor 🥴🥴🥴🥴”, “Obvio ese par no van a terminar juntos, pero seguro no se van a olvidar de esos momentos”, y “La gente tiene huevo, ¿Qué necesidad de grabar a desconocidos? ¿Solo por las risas? Respeten”.