Pasajeros de SITP en Bogotá golpearon a ladrón que robaba en el bus

La inseguridad en Bogotá no da tregua, como lo evidencian los recientes hechos ocurridos en la localidad de Kennedy, suroccidente de la capital, donde en la noche del jueves los pasajeros de un bus del SITP fueron robados por dos hombres armados, lo que dejó a dos personas heridas.

"Me acaban de atracar compañeros con arma armada, acaban de robar el bus y les robaron los celulares a todos, a todas las personas, pero cogieron los ladrones", se escucha decir al conductor del bus en un audio que circula de los hechos.

Producto del violento atraco provocó la reacción de varios ciudadanos que, cansados por los constantes hechos de inseguridad, decidieron tomar justicia por su propia mano. Uno de los presuntos ladrones fue atrapado y golpeado por la comunidad antes de que llegaran las autoridades.

“Cogió el carro a bala y rompió todos los vidrios tengo dos heridos, un herido de bala en un brazo, uno en una pierna. Esto es serio y donde menos pensaba, quién iba a imaginar aquí en plena 68 con Américas”, agregó el conductor.

El momento fue registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, y sugiere el descontento ciudadano frente a la inseguridad. El señalado delincuente trata de pedir que no lo golpeen más, mientras las víctimas le cuestionan que dónde dejó el revóvler, que habría usado para atacar al bus y los pasajeros.

“¡Qué susto de verdad, qué susto tan hijue**** el que me llevé! Me encañonó y todo eso que a uno nunca le tiran, pero ese me alcanzó a pegar y todo", terminó de relatar el conductor del SITP.