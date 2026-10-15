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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Pico y placa en Bogotá este jueves 15 de octubre de 2026: placas que no pueden salir

Pico y placa en Bogotá este jueves 15 de octubre de 2026: placas que no pueden salir

La infracción del pico y placa Bogotá acarrea una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a $633.200.

Pico y placa en Bogotá
Pico y placa en Bogotá //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Este jueves, 15 de octubre de 2026, la medida de pico y placa Bogotá hoy restringe la circulación de vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., abarcando todas las zonas urbanas de Bogotá. Esta medida busca aliviar la congestión vehicular en la capital y es monitoreada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

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Multa por incumplir pico y placa

La infracción del pico y placa Bogotá hoy acarrea una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a $633.200.

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Además, los vehículos pueden ser inmovilizados si incumplen la restricción. Para evitar estas sanciones, es importante verificar con antelación las placas restringidas del día y considerar alternativas de movilidad.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Este jueves, quienes deseen transportar en Bogotá y evitar el pico y placa Bogotá hoy pueden optar por opciones como el transporte público, taxis, o el uso de bicicletas. Vehículos eléctricos e híbridos están exentos de la restricción de hoy.

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Además, se sugiere utilizar aplicaciones móviles para monitorear el tráfico en tiempo real y planificar rutas alternativas.

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Para mañana viernes, se recuerda confirmar nuevamente las placas restringidas del pico y placa Bogotá hoy y prepararse con suficiente antelación para evitar imprevistos.

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