Pico y placa en Bogotá los sábados podría levantarse esta semana, dice alcalde Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en la mañana de este martes que la medida de pico y placa los sábados podría levantarse esta misma semana, dependiendo de la evolución de la calidad del aire en la ciudad.

"Mi esperanza, y no debería decirlo en estos micrófonos, es poder levantar la medida esta misma semana, pero ese depende la evolución de la calidad del aire. (…) La gente me lo ha dicho: no hay nada más permanente que una medida temporal. Eso le dicen a uno siempre. Y la verdad es que tienen razón porque muchas veces ha sido así, pero no en esta", dijo el alcalde en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El pico y placa los sábados se estableció la semana pasada, como una medida temporal para reducir la contaminación del aire, fenómeno ocasionado por los incendios forestales que afectan los cerros orientales de Bogotá.

Durante el primer sábado, los vehículos que tuvieron la restricción fueron los terminados en placas: 6, 7, 8, 9 y 0. No pudieron circular entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Imagen de la Secretaría de Movilidad.

Si el pico y placa los sábados se levanta esta semana, sería una buena noticia para los conductores de vehículos terminados en placas 1, 2, 3, 4, y 5, que tendrían restricción.

Restricciones para camiones con más de 10 Años

Para los camiones con más de 10 años de antigüedad también había anunciado restricciones específicas:



Placas impares: de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.

Placas pares: de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Estas acciones tienen como objetivo reducir la emisión de contaminantes durante los períodos críticos.

Qué pasará con el pico y placa solidario

A raíz de la alerta ambiental en Bogotá, el Distrito también anunció que se suspendía el pico y placa solidario de manera temporal y como respuesta para ayudar a recuperar la calidad del aire en la capital.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) del cerro El Cable, Galán informó que, durante la emergencia, se detendrán los trámites para nuevas solicitudes de pico y placa solidario. Aquellos conductores que ya hayan completado este proceso y pagado los correspondientes aranceles podrán circular sin restricciones.

Sin embargo, a raíz de esto, ladrones están aprovechando la alerta ambiental por los incendios en Bogotá para robar a los ciudadanos con un permiso falso del pico y placa solidario. Los incautos, entran a una página que lo lleva a pagar el supuesto permiso, que al final es una estafa.

No se deje estafar porque los delincuentes están aprovechando la alerta por la mala calidad del aire en Bogotá para robar. Se trata de una página en internet con el link: www.picoyplacaenred.com y que es la primera prácticamente que aparece en el buscador cuando usted escribe pico y placa solidario.

Una vez allí, esta página, que aparte de todo tiene muchos de sus títulos con errores de ortografía, le pide a los ciudadanos algunos datos y luego de obtener su celular lo lleva a un chat de WhatsApp , donde le piden aún más datos personas y continúa el engaño.