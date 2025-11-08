Plan en Bogotá para este sábado: gastronomía, espacios para niños y más

Este viernes 7 y sábado 8 de noviembre, Bogotá tendrá uno de los planes más completos y familiares del fin de semana: el Coasmedas Fest 2025, un evento que transformará la Hacienda San Rafael en un gran espacio de bienestar, gastronomía y entretenimiento para todas las edades, incluyendo niños.

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, talleres, zonas temáticas, experiencias de salud y un ambiente natural ideal para reconectarse con la familia y los amigos.

El Coasmedas Fest 2025 ofrecerá una programación variada pensada para todas las edades. Los visitantes encontrarán tres zonas temáticas principales: Coasmeditos, dedicada a los niños con actividades recreativas y educativas; Generación Tú, enfocada en los jóvenes y el entretenimiento digital; y Ecosistema Silver, un espacio diseñado para el bienestar y la participación de los adultos mayores.

Queremos que Coasmedas Fest sea un punto de encuentro para celebrar la vida, el bienestar y la unión familiar. Este festival refleja lo que somos como institución: una comunidad moderna, solidaria y en evolución Javier Villamil, Gerente Comercial de Coasmedas.

Además de la diversidad de actividades, el evento contará con música en vivo, presentaciones culturales y talleres de bienestar físico y emocional, donde los asistentes podrán participar en clases, asesorías y dinámicas interactivas. La gastronomía consciente será otro de los grandes atractivos, con una oferta de alimentos saludables, productos locales y propuestas sostenibles para todos los gustos.



El festival también contará con una zona de emprendimiento, donde los asociados de Coasmedas presentarán y comercializarán sus proyectos, fortaleciendo así el desarrollo económico local.



¿Y quienes tienen mascotas?

Y para quienes no salen sin sus mascotas, el evento será pet friendly, garantizando espacios seguros y adecuados para todos los miembros de la familia.

Las entradas están disponibles en Boletomovil.com, y se espera una amplia asistencia a este festival el fin de semana en Bogotá.