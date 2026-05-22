¿Por qué la Policía no actuó frente a vandalismo en Bogotá este 21 de mayo?

Bogotá vivió una jornada de disturbios provocada por encapuchados que marcharon desde la Universidad Pedagógica hasta la Universidad Nacional. Durante el trayecto vandalizaron estaciones de Transmilenio, comercios y las sedes de campaña de la candidata Paloma Valencia y del partido Mira, dejando millonarios daños materiales.

Por qué la Policía no intervino en las marchas de Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que la falta de capturas y la aparente inacción de la fuerza pública obedecen a las restricciones normativas heredadas de las protestas de 2020 y 2021. Según el funcionario, los reglamentos vigentes impiden que los uniformados acompañen de cerca las movilizaciones.

“Normativamente, los reglamentos dicen que usted no puede acompañar con fuerza pública las manifestaciones porque eso es provocar la violencia. El cambio de las normas fue presionado por las situaciones del 2021 y terminó entregándole la calle a los delincuentes”, afirmó Restrepo.

El secretario detalló que los vándalos emplean una estrategia calculada para evadir a la autoridad: "Estos individuos se esconden en la protesta, salen, golpean y se vuelven y se meten. Cuando la Policía va a llegar, ya no hay nadie ejerciendo la violencia". Ante este escenario, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó al Gobierno nacional emitir una orden escrita que permita el acompañamiento policial cercano para proteger tanto el derecho a la protesta como los bienes de los ciudadanos.



La Alcaldía Mayor de Bogotá responsabilizó directamente al discurso del presidente Gustavo Petro por legitimar los ataques contra bienes privados. El mandatario local, Carlos Fernando Galán, aseguró que las declaraciones del jefe de Estado sobre las fachadas incentivaron las agresiones de los encapuchados.

Al respecto, César Restrepo sostuvo que "señalar que es legal destruir bienes privados o bienes públicos amparado en una ficción de que es un acto de rebeldía o un acto cultural, es una falsedad flagrante". Asimismo, el secretario confirmó que se investiga la presencia de la senadora María José Pizarro en los puntos de concentración, así como la circulación de volantes que invitaban a votar por el candidato Iván Cepeda durante los disturbios.

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