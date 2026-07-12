Por reclamarle a un colado vigilante de TransMilenio resultó herido con arma blanca: quedó en video

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en el Portal Suba de Transmilenio, luego de que un vigilante le reclamara a unos usuarios por evadir el pasaje.

Según un video difundido en redes sociales, varios vigilantes le reclamaron a dos hombres por evadir el pago y en medio de esta acción uno de los usuarios que evadió el pago del pasaje, sacó un arma blanca y comenzó un enfrentamiento con uno de los vigilantes del sistema.

Un vigilante del sistema Transmilenio resultó herido con arma blanca, luego de reclamarle a un pasajero el no pago del pasaje en el Portal Suba. Según la empresa, el operario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibe la atención médica requerida. Los… pic.twitter.com/PeHaNrLvhZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 12, 2026

La empresa Transmilenio informó que, debido a la acción, el vigilante resultó herido por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibe la atención médica requerida.

“TRANSMILENIO S.A. rechaza cualquier acto de violencia contra el personal que presta sus servicios en el Sistema. Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”, aseguró la empresa.



Asimismo, señaló que los presuntos agresores fueron detenidos por la Policía y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Desde Transmilenio, recuerdan que el pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del transporte público, por lo que evadirlo afecta la calidad del servicio y perjudica a los millones de usuarios que diariamente cumplen con este deber.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto, adoptando comportamientos que contribuyan a la sana convivencia y al uso adecuado del sistema, para de esta forma evitar que hechos como este se repitan.