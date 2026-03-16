Procuraduría da 24 horas a Aerocivil y FAC para explicar incidente con helicóptero en El Dorado

La Procuraduría dio un plazo de 24 horas a la Aerocivil y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para que entreguen un informe técnico preliminar con las explicaciones sobre el incidente ocurrido el pasado 13 de marzo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando un helicóptero se habría cruzado una de las pistas sin autorización.

Y es que en las últimas horas se ha hecho viral un video donde una aeronave de carácter militar habría interferido en la operación de pista en medio del tráfico aéreo comercial allí, en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

De acuerdo con el requerimiento, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades aeronáuticas un informe técnico preliminar en un plazo de 24 horas, con el fin de esclarecer las circunstancias del evento, las autorizaciones operacionales otorgadas, los registros de comunicaciones y radar, así como las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

El Ministerio Público advirtió que la ocurrencia de situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional en aeropuertos con alta densidad de tráfico, como El Dorado, exige una verificación inmediata y una adecuada coordinación institucional entre las entidades responsables del control aéreo y las operaciones militares.



Por esto mismo, la Aeronáutica Civil está investigando este caso. Así mismo, ya está en manos de la división de investigación aérea determinar los responsables, ya que en lo corrido de 2025 es la segunda vez que se presenta un hecho parecido.

Cabe recordar que a inicios de febrero un avión de Latam reportó un incidente en la pista, asegurando que se trató de un error de comunicación.