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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Procuraduría da 24 horas a Aerocivil y FAC para explicar incidente con helicóptero en El Dorado

Procuraduría da 24 horas a Aerocivil y FAC para explicar incidente con helicóptero en El Dorado

La entidad del Ministerio Público pidió explicaciones urgentes por presunto cruce no autorizado de un helicóptero del Ejército en El Dorado el pasado 13 de marzo.

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