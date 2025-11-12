¿Qué pasaría con motociclistas que atacaron a conductor? Sanción por tomar Justicia por mano propia

Bogotá volvió a ser escenario de un hecho lamentable. Un accidente de tránsito terminó en un episodio de violencia en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad, cuando un grupo de motociclistas linchó al conductor de una camioneta.

El hecho ocurrió en la carrera 68 con avenida de Las Américas, donde el conductor, en aparente estado de embriaguez, atropelló a dos motociclistas que resultaron heridos. En lugar de auxiliarlos, el hombre intentó huir, lo que provocó la reacción de decenas de motociclistas que lo persiguieron por varios kilómetros.

La situación escaló rápidamente. En su intento de escapar, el conductor arrolló a dos policías que trataban de detenerlo. Finalmente, cerca de 200 motociclistas lo alcanzaron y, según videos y testigos, lo golpearon con palos y piedras hasta dejarlo inconsciente en plena vía.

Frente a este grave episodio, la alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín Ospina, hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad ciudadana. “No se debe tomar justicia por mano propia”, advirtió, recordando que las autoridades distritales y locales están capacitadas para actuar y que la tolerancia debe prevalecer en cualquier circunstancia.



¿Qué sanción podrían recibir los motociclistas que participaron en el linchamiento?

La alcaldesa informó que se adelantan acciones para identificar a los motociclistas involucrados mediante el rastreo de cámaras de seguridad. “Con los videos y la información disponible, el Consejo de Seguridad definirá una estrategia para identificar a los ciudadanos implicados y proceder con las capturas correspondientes”, explicó Marín.

Surge así la pregunta sobre las sanciones que podrían recibir los responsables. La justicia por mano propia se ha incrementado en el país, reflejando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Sin embargo, este tipo de acciones no están amparadas por la ley.

El abogado penalista Óscar Sierra recordó que en Colombia “existe un ordenamiento jurídico dentro de un Estado social y democrático de derecho, donde solo las autoridades judiciales pueden administrar justicia”. Además, explicó que los motociclistas podrían enfrentar penas severas: “Se exponen a las condenas más altas del Código Penal por homicidio agravado, con penas que van desde los 33 hasta los 50 años de prisión”.

Algunos expertos agregan que este tipo de reacciones tiene un componente psicológico asociado al miedo y la frustración social. No obstante, advierten que actuar con violencia no soluciona los problemas de inseguridad, sino que los agrava, debilitando la confianza en las instituciones y poniendo en riesgo la convivencia ciudadana.