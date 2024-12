Recomendaciones y horarios de Aventura en Bogotá: lo que debe saber del concierto

Bogotá se prepara para ser casa de lo mejor de la bachata de Latinoamérica. Pues este 14 y 15 de diciembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá la famosa agrupación Aventura, que llega con todo su repertorio de la gira 'Cerrando Ciclos' en donde esperan más de 60.000 personas en su visita a la capital del país.

“Los Santos (Romeo, Lenny, Heny y Max) le han mostrado el mundo cómo se hacen hits inagotables con el romanticismo y la pasión como principal fuente de inspiración. Ahora tendremos una última oportunidad para fundirnos en un solo sentimiento con ellos durante su gira ‘Cerrando ciclos’, la despedida de Aventura que ha sido sold out por España, Estados Unidos, México y Medellín”, expresaron desde su equipo.

Aventura tocando durante su gira 'Cerrando Ciclos' // Foto: X @Aventura

Horarios y recomendaciones de Aventura en Bogotá

El Campín de Bogotá abrirá sus puertas desde las 5.00 de la tarde para que todos los fans de Aventura lleguen a cerrar ciclos. Piden que lleguen con antelación para evitar problemas en la entrada y, por supuesto, logren estar a tiempo antes de que salga la agrupación. A la tarima los hermanos Santos saldrán hasta las 9.00 de la noche en donde llevarán a cabo todo su concierto, el cual se espera dure por varias horas. Muchos esperan escuchar clásicos como 'Dile al amor', 'La Boda', 'El Malo', 'Un Beso', entre otros.

En cuanto a recomendaciones, Páramo Presenta, promotora encargada del concierto, entregó una serie de detalles que deben tener en cuenta todos los asistentes a estas dos fechas. Por ejemplo, no habrá servicio de parqueadero; no habrá ingreso de comida o bebidas, al igual que se quitarán cigarrillos electrónicos; no permitirán el ingreso de cámaras profesionales y accesorios profesionales para el celular. Piden que se mantengan atentos a los canales oficiales ante cualquier novedad.