Robo a mano armada en Bogotá: se llevaron camioneta blindada en Castilla, pero antes dispararon

La inseguridad enBogotá sigue siendo un tema preocupante, a pesar del aumento en la presencia policial en la ciudad. La noche del lunes, un hombre fue víctima de un robo a mano armada en el barrio Castilla de la localidad de Kennedy: le hurtaron su Toyota Fortuner blindada.

Los hechos

El hombre, que prefirió no revelar su identidad, se encontraba guardando su vehículo en el garaje de su vivienda cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes que llegaron en una motocicleta y un carro particular. Los delincuentes lo agredieron físicamente y lo tiraron al piso, mientras que tres de ellos se subieron al carro.

La esposa de la víctima, al presenciar el robo, se refugió en la vivienda, pero los criminales le dispararon para silenciarla, ya que ella pedía ayuda a gritos. La víctima narró cómo uno de los asaltantes lo apuntó con un revólver cuando él pidió ayuda a los vecinos.

“Yo en ese momento lo que hice fue subir al segundo piso. Abrí la ventana y empecé a gritar: ‘Ayuda, ayuda, Por favor, llamen a la policía’. En esas, uno de los asaltantes me vio y me apuntó con el revólver para que me callara. Lo que hice fue cerrar la ventana y volver a bajar. Cuando volví a bajar, mi esposo estaba tirado en el piso y ellos ya habían arrancado con la camioneta”, dijo la mujer.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el robo y muestran cómo los delincuentes actuaron con total tranquilidad y sin ningún afán.

Operativo policial

Las autoridades activaron un gran operativo en el sur y occidente de la ciudad para dar con el paradero de los responsables. La Toyota Fortuner cuenta con un rastreador GPS que aún está activo, lo que ha permitido a las autoridades rastrearla en dos localidades de Bogotá.

Inseguridad en aumento

Este caso se suma a la larga lista de robos a mano armada que se han registrado en Bogotá en las últimas semanas, lo que genera preocupación entre la ciudadanía. A pesar del aumento en la presencia policial, la delincuencia continúa azotando las calles de la capital colombiana.

