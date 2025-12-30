En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Salen a la luz nuevos videos del asesinato de reciclador en Bogotá mientras trabajaba: esto se sabe

Salen a la luz nuevos videos del asesinato de reciclador en Bogotá mientras trabajaba: esto se sabe

En un nuevo videos que ha salido a la luz se puede observar a uno de los sicarios disparando contra el hombre y grabándose, como si se tratara de alguna evidencia.

Salen a la luz nuevos videos del asesinato de reciclador en Bogotá mientras trabajaba: esto se sabe
Salen a la luz nuevos videos del asesinato de reciclador en Bogotá mientras trabajaba: esto se sabe
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad