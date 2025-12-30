Salen a la luz nuevos videos del asesinato de reciclador en Bogotá mientras trabajaba: esto se sabe

Un violento ataque sicarial en el sur de Bogotá acabó con la vida de un trabajador de 25 años en plena víspera de Navidad. El suceso ocurrió el pasado 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:05 de la tarde, mientras la víctima realizaba labores de carga de cartón en una bodega de reciclaje.

Lo más impactante del caso, que quedó registrado en cámaras de seguridad, es que el joven fue acribillado frente a su esposa y sus hijos pequeños, quienes presenciaron cómo dos sujetos en motocicleta dispararon a quemarropa sin importar la presencia de los menores.

"No respetaron que había niños afuera, al lado de donde estaba el muchacho. Eso hubiera sido una tragedia mayor, porque más encima le dispararon a mi hija”, denunció la suegra del hombre.

Este es el video



Detrás de este homicidio, según relató al suegra del hombre, se escondería una serie de extorsiones por parte de la estructura criminal ‘Los Satanás’, grupo que venía hostigando al negocio familiar desde diciembre de 2024.

Según los testimonios, los delincuentes exigían el pago de 60 millones de pesos mediante panfletos y mensajes de WhatsApp, e incluso ya habían realizado un atentado previo en mayo que dejó a un reciclador herido.

Publicidad

Me exigían pagar sesenta millones de pesos. Nunca pagué un centavo. En mayo me hicieron un atentado, pasaron por la chatarrería y nos dieron bala, hiriendo a un reciclador en el hombro”, relató la mujer.

A pesar de estas graves intimidaciones, la familia denunció que el negocio seguía siendo blanco de amenazas constantes por no ceder a las pretensiones económicas de la banda.

“El investigador me decía que él no podía hacer nada si la Fiscalía no daba autorización. Pasó la tragedia, y en todo este proceso el único que ha hecho algo por mí ha sido la estación de Tequendama, con el coronel Chauta. El Gaula y la Fiscalía no han hecho nada por mí”, expresó.

Publicidad

En otro de los videos que ha salido a la luz se puede observar a uno de los sicarios disparando contra el hombre y grabándose, como si se tratara de alguna evidencia.

Este es otro de los videos