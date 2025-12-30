Habla familia de joven asesinado mientras trabajaba en Bogotá: "Una tragedia mayor"

Los habitantes del sur de Bogotá continúan conmocionados por un violento hecho ocurrido el pasado 23 de diciembre de 2025, cuando un ataque sicarial acabó con la vida de un trabajador de 25 años.

El crimen, que quedó registrado en cámaras de seguridad, se presentó pasadas las 5:00 de la tarde mientras la víctima realizaba labores de carga de cartón en un camión. Uno de los aspectos más impactantes del caso es que el joven fue acribillado a escasos metros de su esposa y de sus hijos pequeños, quienes presenciaron cómo dos hombres en motocicleta lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

“Ahoritica, el 23 de diciembre, a las cinco y cinco de la tarde, pasaron por mi bodega. Estaba cargando el camión de cartón y llegaron y lo mataron a como a tres metros de distancia. No respetaron que había niños afuera, al lado de donde estaba el muchacho. Eso hubiera sido una tragedia mayor, porque más encima le dispararon a mi hija”, denunció la suegra de la víctima.

La familia asegura que el ataque sería el resultado de un año de extorsiones por parte de una estructura criminal conocida como ‘Los Satanás’. Según relataron los allegados, este grupo delincuencial venía hostigando de manera constante al negocio familiar.



Asesinan a joven mientras trabajaba en Bogotá: familia denuncia extorsiones de ‘Los Satanás’ Foto: captura de pantalla

“Desde que comenzó esta tragedia, porque eso es una tragedia para cualquier familia colombiana, yo llamé al Gaula, a la Fiscalía. Yo les dije: un día de estos va a haber una tragedia, ¿y a mí quién me va a responder?”, recordó la mujer.

Pese a la gravedad de las amenazas, la familia denuncia una falta de acción efectiva por parte del Gaula y la Fiscalía, entidades que, según la suegra de la víctima, no atendieron las advertencias previas sobre el riesgo inminente. “El Gaula y la Fiscalía no han hecho nada por mí”, expresó.

Publicidad

En medio del dolor, los familiares exigen que se haga justicia y que se capture a los responsables de este crimen. La líder del reciclaje también recordó que las intimidaciones comenzaron en diciembre de 2024.

“Llegaron a mi bodega, me trajeron un panfleto, me enviaron un WhatsApp y me llamaron al mismo tiempo. Me exigían pagar sesenta millones de pesos. Nunca pagué un centavo. En mayo me hicieron un atentado, pasaron por la chatarrería y nos dieron bala, hiriendo a un reciclador en el hombro”, relató.

Este es el video