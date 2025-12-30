En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla familia de joven asesinado mientras trabajaba en Bogotá: "Una tragedia mayor"

Habla familia de joven asesinado mientras trabajaba en Bogotá: "Una tragedia mayor"

El crimen, que quedó registrado en cámaras de seguridad, se presentó pasadas las 5:00 de la tarde mientras la víctima realizaba labores de carga de cartón en un camión en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad