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Sec. Educación se pronunció sobre caso de menor baleada en colegio y reveló su estado de salud

La Secretaría de Educación rechazó lo ocurrido y reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes.

Estudiantes en un colegio_Grok.jpg
Estudiantes en un colegio
Foto: Grok, referencia
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Tras conocerse el caso de una menor herida por disparos en sus piernas dentro de un colegio de Kennedy por parte de otro estudiante de la misma institución, la Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció sobre lo sucedido, asegurando que, junto con la Policía y el ICBF, iniciaron la investigación para determinar las causas exactas del hecho.

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Estudiante resultó herida tras disparo de un compañero dentro de colegio en Kennedy, Bogotá

Entre tanto, en medio de este pronunciamiento, la Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que, según los últimos reportes médicos, la menor está fuera de peligro, pero continúa en valoración.

La Administración Distrital informó, además, que se brinda acompañamiento psicosocial tanto a la estudiante lesionada como al otro menor involucrado en el caso, así como a sus respectivas familias, en el marco de los protocolos de atención establecidos para este tipo de situaciones.

En un comunicado, la Secretaría de Educación rechazó lo ocurrido y reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de los entornos escolares.

Asimismo, hizo un llamado a las familias y a la sociedad para fortalecer las acciones de prevención y cuidado, con el propósito de garantizar que las instituciones educativas continúen siendo espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia.

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