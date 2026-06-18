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Terror en bus del SITP: delincuentes atracaron a pasajeros en plena ruta y quedaron grabados

Un grupo de al menos cuatro criminales abordó un bus del SITP en el sur de Bogotá, intimidó al conductor y despojó de sus pertenencias a varios pasajeros.

Delincuentes atracaron a pasajeros en plena ruta de SITP y quedaron grabados
Cuatro criminales abordaron un bus del SITP en el sur de Bogotá.
Foto: Captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un bus del SITP, luego de ser víctimas de un violento atraco en el sector del paradero ubicado frente a un Oxxo a la altura de la avenida Guayacanes, en el sur de Bogotá.

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El hecho quedó registrado en un video grabado desde un apartamento cercano. En las imágenes se observa cómo al menos cuatro delincuentes abordan el vehículo de manera irregular, saltando la registradora para ingresar rápidamente al bus.

Una vez dentro, los criminales intimidaron al conductor y se dirigieron hacia la parte trasera del automotor, donde comenzaron a amenazar a los pasajeros. En cuestión de segundos, las víctimas fueron obligadas a entregar sus pertenencias mientras los delincuentes recorrían el vehículo.

Según se ve en el video, los asaltantes despojaron a los usuarios de celulares, billeteras, maletas y bolsos. El robo se ejecutó con rapidez, aprovechando el temor generado entre quienes se encontraban a bordo del bus. Tras cometer el atraco, los delincuentes regresaron hacia la parte delantera del bus, volvieron a saltar la registradora y escaparon por la vía pública, aparentemente sin encontrar resistencia.

Sin embargo, las autoridades reaccionaron al caso y lograron capturar a los presuntos responsables. Durante el procedimiento fueron recuperados varios celulares y otras pertenencias que, al parecer, habían sido robadas durante el asalto.

Las autoridades hacen un llamado a las personas que hayan sido víctimas del atraco para que interpongan las denuncias correspondientes, con el fin de avanzar en el proceso judicial y facilitar la devolución de los elementos recuperados.

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