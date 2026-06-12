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¿Tiene ropa que ya no usa? No la bote, así puede darle una segunda oportunidad en Bogotá

La Unión Europea está llevando a cabo una iniciativa que tiene como objetivo darle una segunda vida a la ropa usada en Bogotá, debido al Día Mundial del Medio Ambiente.

segunda vida para la ropa usada.jpg
Segunda vida para la ropa usada.
Foto: creada con IA, archivo Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

A lo largo de la vida las personas suelen cambiar de ropa constantemente, esto además del crecimiento normal se debe a factores como la moda rápida, también conocida como el fast fashion, o la dependencia emocional del consumo que es consecuencia del capitalismo.

Frente a lo anterior, expertos indican que entre más ingresos económicos tenga una persona, mayores van a ser sus gastos y la inversión en ropa es uno de ellos. Esto genera que con el paso del tiempo se acumulen las prendas en el armario y cuando ya no hay espacio, lo normal es sacar lo que más viejo o usado esté.

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Frente a lo anterior, desde la Unión Europea están llevando a cabo una iniciativa que tiene como objetivo darle una segunda vida a la ropa usada en Bogotá, teniendo en cuenta el Día Mundial del Medio Ambiente el cual se celebró el pasado 5 de junio de 2026.

El proyecto liderado por la organización, indica que en la capital de Colombia existen 21 contenedores a los que pueden acudir los interesadas en salir de algunas prendas, para darles un nuevo uso y contribuir a una moda más sostenible.

De acuerdo, con el informe ‘De Retazos a Recursos: Estrategias para la Reutilización de Desechos Textiles en Productos’ de la EAN, en Colombia se generan entre 30.000 y 40.000 toneladas de residuos textiles al año. Es decir, entre 82 y 110 toneladas diarias, lo que equivale a 4 o 5 camiones de residuos textiles por día.

Con el fin de mitigar esta problemática, la Unión Europea, en convenio con las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, que concentran la mayor parte de la generación de estos residuos, se establecieron varios puntos para la recolección de prendas de vestir.

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Puntos autorizados para llevar la ropa usada en Bogotá

Para darle una segunda vida a la ropa, la iniciativa Renovamoda, con el apoyo del Distrito, ha instalado 21 contenedores en diferentes puntos de Bogotá para que las personas lleven la ropa que ya no usan:

  1. Centro comercial Santafé
  2. Colegio Andino
  3. Centro comercial Centro Suba
  4. Centro Comercial Parque La Colina
  5. Centro Comercial Bulevar Niza
  6. Centro Comercial Sierra 100
  7. Centro comercial Nuestro Bogotá
  8. Centro comercial Hayuelos
  9. Centro comercial Ciprés Plaza
  10. Centro Comercial Gran Estación 2 - Esfera
  11. Centro comercial El Edén
  12. Centro comercial Plaza de las Américas
  13. Outlet Factory Centro Comercial
  14. Centro Comercial Plaza Central
  15. Universidad La Salle - Sede Chapinero
  16. Universidad de Los Andes
  17. Centro comercial El Retiro
  18. Centro comercial Atlantis
  19. Secretaría Distrital de Ambiente
  20. Centro comercial Mall Plaza NQS
  21. Centro Comercial Centro Mayor
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Foto: Unión Europea en Colombia.

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