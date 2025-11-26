TransMilenio ayudará a quienes quieran comprar casa: vivirán a un paso de las estaciones

Bogotá está moviendo sus fichas para que la vivienda deje de ser un problema para quienes pasan horas dentro de TransMilenio, el SITP y demás sistemas de transporte. Por eso, la Secretaría del Hábitat presentó una estrategia que busca cambiar las reglas del juego: ahora la infraestructura del sistema se convertirá en un motor que ayude a financiar y acercar las viviendas a miles de familias.

El martes 25 de noviembre se oficializó el programa PRUMS, una apuesta que une a la Secretaría de Planeación, TransMilenio y Hábitat para desarrollar proyectos urbanos completos alrededor de las estaciones del sistema. La intención es que los hogares interesados puedan acceder a subsidios de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) en zonas conectadas con espacio público renovado.

El alcalde Carlos Fernando Galán lo resumió así: “Bogotá se está transformando como nunca antes. Desde las estaciones de TransMilenio, y pronto del Metro, tendremos vivienda, comercio y nuevo espacio público que nos permitirá conectarnos como ciudad”.

Subsidios de vivienda cerca de TransMilenio: así funcionará la estrategia

La esencia de esta política está en articular transporte masivo y vivienda, algo que la ciudad venía aplazando desde hace varios años. Con los PRUMS, Bogotá les da prioridad a quienes buscan vivienda nueva en proyectos localizados cerca de troncales como la Caracas, la 10, la Primera de Mayo o la futura Avenida 68.

Lo clave es que los hogares tendrán prioridad para recibir subsidios, ya que las zonas PRUMS estarán incluidas en la Resolución de Oferta Preferente, lo que permitirá mayores apoyos económicos y condiciones especiales para comprar vivienda.

El primer proyecto ya tiene ubicación definida: los predios frente a la estación intermediaria de la Avenida Primero de Mayo, en San Cristóbal. Allí se habilitarán 12.594 m² de suelo para construir más de 25.000 m² en vivienda, comercio y servicios, justo en un nodo donde convergerán TransMilenio, la Primera Línea del Metro y el TransMiCable.

Además, la Administración avanza en tres proyectos privados de renovación urbana en la futura troncal de la Avenida 68, que permitirán:



Construir edificios más altos.

Impulsar el comercio de cercanía.

Ampliar el espacio público.

Integrar vivienda, servicios y movilidad.

Vivienda en Bogotá: un modelo urbano más conectado y cercano

Con esta estrategia, la ciudad apunta hacia un urbanismo ordenado, con vivienda bien ubicada y conectada al transporte masivo. Una apuesta que, además de aliviar el bolsillo de quienes buscan casa propia, promete activar empleo, inversión y nuevos entornos urbanos más integrados.