Vecinos de Usme denuncian problemas de aguas negras en los barrios: desechos corren por las vías

Vecinos de Usme denuncian problemas de aguas negras en los barrios: desechos corren por las vías

En video queda registrado como las aguas negras bajan por las calles de Usme y generan malestar entre los habitantes. Denuncian que eso produce “riesgo sanitario”.

