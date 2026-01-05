Vecinos de Usme denuncian problemas de aguas negras en los barrios: desechos corren por las vías

Los bloqueos persisten en el barrio Brazuelas, en la localidad de Usme, por las reiteradas denuncias de problemas de control de aguas negras. Según denuncian los habitantes, la situación es calificada como una emergencia sanitaria, ya que hay registros que muestran cómo los desechos corren por las calles, generando malestar entre la comunidad. De acuerdo con los vecinos, se registran rebosamientos de aguas residuales, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores y niños.

Por su parte, la concejal Donka Atanassova denunció que esta problemática también se presenta en el barrio Antonio José Sucre II sector. Afirmó que se trata de un problema que vienen enfrentando desde el último mes de 2025 y que hasta el momento no ha habido una respuesta por parte del Acueducto.

“En los barrios Brazuelos y Antonio José de Sucre II sector llevan más de un mes conviviendo con vertimientos permanentes de aguas residuales en la calle 108. Una tubería de más de 35 años, sobrecargada además por la conexión del matadero de El Uval, ya no da abasto. La comunidad reporta que el @AcueductoBogota ha prometido soluciones ‘en 24 horas’ que nunca llegan, mientras crece el riesgo para la salud pública y el ambiente”, escribió.

Junto a la denuncia, también publicó algunos videos que evidencian cómo los residuos bajan por las calles de los barrios. Las imágenes revelan que son varias las cuadras que deben soportar fuertes olores y escenas de ríos de agua sucia descendiendo como “Pedro por su casa”.



Entre tanto, como respuesta a la denuncia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó que ya hay un operativo listo para solucionar la emergencia lo más pronto posible.

“Buenos días. Nuestro equipo operativo va en camino para atender la situación que se presenta. Estaremos informando cualquier novedad al respecto. Feliz día”, concluyeron.