Video: grave accidente entre dos buses de TransMilenio en la avenida Caracas, Bogotá

En la tarde de este miércoles 3 de septiembre se registró un accidente de tránsito en la avenida Caracas con calle 48, sentido norte–sur, que involucró a dos buses de TransMilenio.

“Se presenta siniestro vial en carril exclusivo de TransMilenio, buses hacen contraflujo desde la calle 45 hasta la calle 53 y algunas rutas toman la NQS. Autoridades se dirigen al punto para atender el siniestro”, informó la empresa en sus redes sociales.

En videos e imágenes difundidas por usuarios se observa la presencia de varias ambulancias en el lugar, así como a pasajeros siendo atendidos tras descender de uno de los articulados involucrados.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los buses habría impactado la parte trasera del vehículo que circulaba delante, lo que provocó la emergencia y la afectación en la movilidad de la zona.

Las rutas B13, H13, BH75 y CH15 se desvían por la NQS. "Autoridades atienden el hecho en el punto. Algunos servicios pueden presentar retrasos en la operación", informó TransMilenio.

Asimismo, las autoridades reportaron otro siniestro vial en la calle 13 con carrera 54, sentido occidente–oriente, en la zona de Puente Aranda donde se adelantan las obras del puente vehicular. En este punto solo hay paso por un carril, lo que podría generar retrasos adicionales en la operación.