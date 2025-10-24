Video muestra momento exacto del tiroteo en norte de Bogotá que dejó tres militares heridos

Un violento tiroteo interrumpió la tranquilidad de un barrio del norte de Bogotá en la tarde de este jueves, 23 de octubre.

El hecho ocurrió en el barrio Mazurén, exactamente en la carrera 55 con calle 151, durante un operativo del Gaula Militar de Cundinamarca que buscaba capturar a un presunto homicida.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto, al verse acorralado por las autoridades, sacó un arma de fuego desde la ventana de la camioneta en la que se movilizaba y disparó contra los uniformados. La respuesta de los militares fue inmediata, lo que desató un fuerte intercambio de disparos a plena luz del día en medio de una zona residencial.

Un video de cámaras de seguridad, conocido por Noticias Caracol, captó el momento exacto del tiroteo. En las imágenes se observa cómo los uniformados interceptan la camioneta del sospechoso justo antes de que este ingresara a un conjunto residencial.



Un operativo de captura realizado por el Gaula Militar y la Fiscalía en Bogotá terminó en un tiroteo que dejó tres uniformados heridos en el norte de la capital.



En cuestión de segundos, el vehículo fue rodeado por unidades del CTI de la Fiscalía, la Sijín del Tolima y el Gaula Militar.

Uno de los soldados se acercó por el costado izquierdo del vehículo, pero fue impactado por un disparo. El presunto delincuente, vestido con una chaqueta roja, descendió del automotor y continuó disparando en repetidas ocasiones mientras intentaba escapar hacia el interior del conjunto. Sin embargo, las autoridades lograron reducirlo y capturarlo en el lugar.

Tres integrantes del Ejército Nacional resultaron heridos en medio del enfrentamiento. Dos de ellos fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Trabajador, mientras que un tercero fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Según confirmó el Comando de la Décima Tercera Brigada, el hombre se encontraba acompañado por tres mujeres al momento del operativo. “Durante el procedimiento, el sujeto abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de usar sus armas de dotación para evitar daños colaterales a las acompañantes”, indicó la institución en un comunicado.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y determinar la situación judicial del capturado.