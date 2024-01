Video: sin poder pronunciar una palabra y borracho, conductor casi causa grave accidente en Bogotá

En un video grabado por un motociclista que por poco es arrollado por un hombre aparentemente borracho que conducía una camioneta, quedó en evidencia el estado en el que se encontraba después de casi causar un grave accidente en Bogotá.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el hombre que estaría en estado de embriaguez casi lo embiste en la avenida Primera de Mayo, en el sur de Bogotá, cuando este se movilizaba en su motocicleta.

“Yo iba por la carretera hacia el norte y ahí en toda la Primera de Mayo veo que el señor como que zigzaguea y cambia carril, intentó cruzarme, me manda casi que al andén. Se dio cuenta solo porque le golpeé el espejo”, detalló el hombre a Blu Radio.

Según el relato del hombre, a raíz de ese golpe en el espejo el hombre reaccionó y cambió la dirección de su camioneta para terminar en contra de un separador, pues pudo haber causado un grave accidente.

“Entonces, se despertó, iba totalmente dormido, se despertó, pegó el ‘cabrillazo’ y se mandó contra el andén, contra el separador de TransMilenio”.

Al percatarse de esta situación, no solo el motociclista, sino que también taxistas detrás de él lo siguieron hasta que llegó un semáforo, donde reaccionó y se despertó, y fue allí cuando se le pudieron atravesar: “Le abrí la puerta y le quité las llaves”.

“No sabía ni dónde estaba ni qué había pasado. O sea, le hablaste y ¿qué te decía? Que no sabía que yo quién era, que no sabía en el carro. le preguntamos donde vive, un familiar o algo, no, no sé dónde estoy, iba totalmente perdido del estado en el que estaba”, agregó en su relato.

Con ayuda de unos taxistas procedieron a orillar la camioneta e impedir así que este conductor siguiera cometiendo la infracción, evitando también que accidentara a alguna persona o por su estado, se estrellara y afectara su vida.

El conductor en aparente estado de embriaguez fue dejado en manos de la Policía Nacional, quienes aplicaron medidas que incluyen la suspensión de su licencia de conducción.

