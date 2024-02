Violento atraco a pareja en el sur de Bogotá quedó en video: les robaron el carro y los golpearon

En video capturó el momento exacto en que un trío de delincuentes armados aprovechó cuando una pareja estaba guardando su vehículo en un parqueadero del barrio Fátima, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Las imágenes muestran cómo los asaltantes amenazaron a las víctimas para intimidarlas y despojarlas de todas sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad del área registraron el instante en que los ladrones ingresaron al parqueadero de la residencia, apuntando con sus armas a la pareja que estacionaba su vehículo durante la noche del 12 de febrero. Tras entrar, los criminales agredieron al joven hasta dejarlo tendido en el suelo, mientras la mujer huye del lugar aterrorizada.

Después de inmovilizar al joven en el suelo, dos de los delincuentes lo retuvieron mientras el tercero se subió en el carro gris particular para retirarlo del parqueadero. El ladrón maniobró el vehículo en reversa, lo sacó de la propiedad y esperó a que sus cómplices se subieran antes de huir del lugar, abandonando a la víctima en plena vía pública del sur de la ciudad.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido declaraciones sobre este reciente acto de inseguridad en la capital, que se suma a una serie de robos a restaurantes y establecimientos comerciales en diversas zonas de la ciudad. Un incidente similar ocurrió días atrás en la localidad de Kennedy, donde un hombre que estaba estacionando su carro fue interceptado por sujetos armados con armas de plástico, quienes, afortunadamente, no consiguieron llevar a cabo su propósito.