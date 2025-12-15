Zona de restaurantes se incendió en reconocido centro comercial de Bogotá //

Sobre las 7:00 de la noche de este lunes, 15 de diciembre, se reportó una fuerte emergencia en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 134 con carrera 55 en el centro comercial San Rafael cuando la zona de comidas se incendió y esto obligo la evacuación de las personas en este punto.

Afortunadamente, sobre las 7:40 de la noche, el cuerpo de Bomberos de Bogotá reportó que la situación estaba siendo controlada con apoyo de los Equipos Técnicos de Rescate y del Sistema de Aeronaves No Tripuladas (SART).

“Realizamos el control del incendio de un establecimiento de comida en el Centro Comercial San Rafael, ubicado en la Cll 134 con Cra 55. Se activa apoyo de los Equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves No Tripuladas. No se reportan personas lesionadas. Situación en desarrollo”, reportaron bomberos en redes sociales.

De acuerdo con información de usuarios en redes sociales, el punto de inicio de la emergencia fue en uno de los locales comerciales, puntualmente en uno llamado Kiu-Bo (que habría sido el más afectado), que se trasladó en la zona y necesitó apoyó inmediato de las autoridades para controlar dicha situación en este reconocido centro comercial en el norte de la ciudad.



Por ahora, se desconoce con exactitud qué pudo generar esta situación y cuál es la gravedad de los daños materiales que pudo haber dejado.