Alcalde de Cartagena propone condicionar próximo Plan de Desarrollo a solución de crisis tarifaria

En medio de la audiencia pública convocada por el presidente del Senado, Lidio García, sobre la ‘Crisis tarifaria y justicia energética’, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, cuestionó la “voluntad política” para plantear soluciones de fondo y definitivas a la crisis energética que enfrenta el Caribe.

El mandatario afirmó que es momento de que los gobernantes de la región se “paren en la raya” para evitar más dilataciones frente a un tema que afecta la calidad de vida de millones de habitantes. Sin embargo, el alcalde Turbay fue más allá y propuso, durante su intervención, que una vez elegido el próximo presidente de la República, la bancada de congresistas del Caribe no apruebe su Plan de Desarrollo si no hay en el mismo una solución clara y estructural al respecto.

“Gane quien gane la Presidencia de este país, el Congreso que se posesionará el 20 de julio no debe aprobar el Plan de Desarrollo que va a regir por los próximos cuatro años si este problema del abuso frente a la tarifa no se resuelve de una vez por todas. El Plan de Desarrollo Nacional no puede tener aval de la bancada Caribe, de los alcaldes y gobernantes del Caribe, si no hay una solución definitiva”, dijo el mandatario.

El alcalde cartagenero, asimismo, planteó lo que ha sido una de sus propuestas en medio de la crisis tarifaria: la creación de una empresa regional de energía.



“Entreguémosle el manejo de la empresa de energía del Caribe a los habitantes del Caribe. No traigamos a ninguna empresa privada, no traigamos a ninguna empresa que haga ese servicio. Todas las alcaldías, todas las gobernaciones nos podemos unir y consolidar una empresa que no solamente lo haga en justicia con los habitantes del Caribe, sino que también ese escenario empresarial pueda generar recursos para otro tipo de inversiones y de proyectos”, explicó.

Turbay Paz también dijo que, aunque en medio de la polarización política hay claras diferencias entre los congresistas de los diferentes partidos, la crisis tarifaria es un tema que debe unir a todo el Caribe.

“Entonces, lo primero es bajar la tarifa y el Plan de Desarrollo de los próximos cuatro años lo puede lograr. Ojalá los congresistas del Caribe tomen la decisión de unificarse, sean del partido que sean, porque los habitantes del Caribe, que los han apoyado, hoy les reclaman lo mismo: bajar la tarifa. Y es un momento oportuno, por eso hemos dicho que no más perorata técnica, lo que queremos es una decisión política”, sostuvo.

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Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que la solución de las tarifas para el Caribe debe empezar por ser vista como un tema de Estado.

“Yo estoy muy de acuerdo porque el problema es tanto técnico como político. En lo técnico, lo que he planteado hasta ahora es la reducción de la tarifa con el control de las pérdidas, generar un subsidio de mínimo vital para los estratos 1 y 2 por un monto mínimo de consumo; pero también es un problema político porque tenemos que hacer entender al país que esto no es un problema de la región Caribe, es un problema de la Nación, es un problema de Estado y que debe ser tratado como tal”, puntualizó el gobernador Arana.